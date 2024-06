Lobotka e Hamsik acclamati in Germania: spunta la “frase d’amore” – VIDEO

I tifosi del “Napoli club Mainz” si sono recati al ritiro della Slovacchia per incontrare Hamsik e Lobotka: spunta una frase d’amore.

Al ritiro della Slovacchia si sono presentati i tifosi del Napoli per incontrare passato e presente, ovvero Lobotka e Hamsik quest’ultimo acclamato per quello che ha rappresentato per il Napoli: ovvero una vera e propria bandiera partenopea.

Messaggio dei tifosi a Lobotka: le parole

I tifosi azzurri non si fermano, questo video di Sports RTVS rappresenta i tifosi del Napoli intenti ad incontrare l’ex capitano e l’attuale numero 68 entrambi in ritiro per la nazionale slovacca. Un tifoso si è lasciato andare a una frase d’amore nei confronti di Lobotka: ha espressamente dichiarato di volerlo come futuro capitano del Napoli.

L’eredità non è banale: riportare la fascia che è stata sul braccio di Marek Hamsik sul braccio di un altro slovacco sarebbe un gesto importantissimo. Marek Hamsik è stato all’ombra del Vesuvio per ben dodici stagioni, di cui ben sei con la fascia da capitano.

L’idea del tifoso è sicuramente partita per i problemi che sta vivendo la società in questo momento storico di forte rivoluzione. Con l’arrivo di Conte sembra che le cose siano cambiate pertanto ci sono moltissime mutazioni interne. Prendendo in considerazione che Di Lorenzo potrebbe lasciare la squadra azzurra, la volontà di trovare un erede che sia in grado di portare la fascia da capitano durante il corso della prossima stagione è forte per i tifosi del Napoli. Lobotka potrà diventare il faro del club partenopeo