Italia-Albania, le formazioni ufficiali: la scelta su Di Lorenzo, Raspadori e Meret

Da pochissimi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali sia dell’Italia di Luciano Spalletti che dell’Albania di Sylvinho.

Dopo tantissima attesa, di fatto, l’Italia di Luciano Spalletti sta per giocare la sua gara d’esordio a questa edizione dell’Europeo. Gli azzurri, infatti, tra un’oretta scenderanno in campo al Signal Iduna Park di Dortmund per sfidare l’Albania del ct brasiliano Sylvinho.

L’Italia, considerando che nel proprio girone ci sono anche la Spagna e la Croazia, ha sicuramente l’obbligo di vincere questa sera per avere delle importanti possibilità di accedere al prossimo turno dell’Europeo. Ecco le scelte ufficiali di Luciano Spalletti:

Italia-Albania, tra i giocatori del Napoli c’è solo Di Lorenzo titolare: ecco le scelte di Spalletti

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Frattesi, Pellegri, Chiesa; Scamacca.

Tra i giocatori del Napoli, quindi, il solo Di Lorenzo partirà titolare questa sera contro la selezione albanese, mentre Raspadori e Meret saranno in panchina. Ma andiamo a vedere anche gli undici uomini scelti da Sylvinho:

Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadan, Bajrami; Asani, Seferi e Broja.

Da segnalare che, nel frattempo, la Spagna ha travolto la Croazia con un netto 3-0. Gli spagnoli, di fatto, hanno dato una grossa prova di forza, considerando che avevano tre gol di vantaggio già a fine primo tempo. Per gli iberici hanno segnato Alvaro Morata, Fabian Ruiz e Daniel Carvajal.

In caso di vittoria nella sfida di questa sera contro l’Albania, quindi, l’Italia di Luciano Spalletti metterebbe un mattone davvero importante per staccare il pass per gli ottavi di finale.