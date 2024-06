Calciomercato Napoli, spunta un nuovo difensore: colpo dal Parma

Il Napoli è molto attivo in sede di calciomercato, dove tra i suoi nuovi obiettivi bisogna sicuramente inserire un giocatore del Parma dell’ex Fabio Pecchia.

Con l’inizio degli Europei, che ha visto l’Italia dell’ex Luciano Spalletti vincere questa sera per 2-1 contro l’Albania, la luce dei riflettori del mondo calcio è tutta rivolta verso le nazionali. Tuttavia, ovviamente, i club in questi giorni non stanno a guardare, anzi. Queste, di fatto, sono le prime settimane della sessione estiva di quest’anno di calciomercato. Tra le squadre più attive bisogna sicuramente inserire il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Con l’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore, infatti, il club partenopeo è quasi costretto ad essere tra i protagonisti di questo calciomercato. Il Napoli, dopo la stagione pessima dell’anno scorso, deve assolutamente attuare una vera e propria rivoluzione. Proprio su questo fronte ci sono delle novità importanti.

Calciomercato Napoli, il club partenopeo sta seguendo Alessandro Circati del Parma

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli è sulle tracce di Alessandro Circati (classe 2003) del Parma. La squadra emiliana, appena tornata nel campionato di Serie A, non vorrebbe cedere il difensore centrale, ma il club azzurro è davvero molto interessato ad uno dei perni del team guidato dall’ex giocatore partenopeo Fabio Pecchia.

Queste indiscrezioni su Alessandro Circati, di fatto dimostrano ancora una volta che il primo obiettivo del Napoli di questo mercato estivo è quello di rinforzare il reparto difensivo. Giovanni Manna, infatti, deve prendere dei nuovi difensori centrali sia per non ripetere i disastri dell’anno scorso che, soprattutto, del cambio modulo che attuerà Antonio Conte.

Il tecnico pugliese, molto probabilmente, passerà ad una difesa a tre, imponendo così al Napoli l’obbligo di prendere almeno due difensori centrali. Alessandro Circati, di fatto, si va ad aggiungere alla lista dei difensori del Napoli, dove i primi nomi seguiti da Giovanni Manna sono sicuramente Alessandro Buongiorno del Torino e Mario Hermoso dell’Atletico Madrid.

Arrivare al primo costerebbe al Napoli un bel po’ di soldi, visto che Urbano Cairo non ha la minima intenzione di abbassare la sua richiesta di almeno 40 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del capitano del suo Torino. Mentre Hermoso, visto il suo mancato rinnovo con l’Atletico Madrid, potrebbe arrivare da parametro zero. Nelle prossime settimane, quindi, staremo a vedere chi riuscirà a prendere Giovanni Manna.