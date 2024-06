Calciomercato Napoli, notizia a sorpresa: piace un ex Milan

Il calciomercato del Napoli prende forma, un nuovo nome è spuntato nella lista del direttore sportivo Manna.

Più passano i giorni, più si delinea il calciomercato del Napoli. Antonio Conte e Giovanni Manna, rispettivamente neo tecnico e neo direttore sportivo del club, sono in costante e stretto contatto per definire il futuro del Napoli.

Il primo nodo da sciogliere è quello riguardante Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, che pian piano si sta riavvicinando alla società a seguito della rottura di qualche settimana fa, arrivata a causa di qualche frizione con il patron Aurelio De Laurentiis, che aveva deciso di mettere tutti sul mercato. Una scelta subito respinta da Conte, che al momento della firma ha informato il presidente di ritenere unicamente due giocatori in rosa imprescindibili: Khvicha Kvaratskhelia e appunto Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, nuovo obiettivo in mediana? Occhi su un ex centrocampista del Milan

Uno dei settori che avrà bisogno maggiormente bisogno di un restyling, è certamente la zona mediana. Piotr Zielinski ha firmato a zero per l’Inter, Demme saluterà dopo due anni vissuti fuori rosa, infine, sarà addio anche per Leander Dendoncker e Hamed Jr Traorè. Insomma, ci sarà bisogno di almeno due innesti, considerando la riconferma ormai scontata di Michael Folorunsho, rientrato dal prestito all’Hellas Verona, con cui ha conquistato da protagonista la salvezza.

Sono stati tanti i centrocampisti accostati al Napoli, quest’oggi, però, il Corriere dello Sport, ha svelato una nuova indiscrezione, un nome, ad oggi mai circolato in orbita azzurra, quello di Aster Vranckx. Un nome non nuovo, già conosciuto negli ambienti di Serie A, vista l’esperienza del calciatore belga in maglia Milan nell’annata 2022 – 23.

Vranckx, rientrato al Wolfsburg, con cui si è guadagnato la chiamata ad Euro 2024, sarebbe un profilo adatto al calcio di Antonio Conte, vista la sua polivalenza, che gli permetterebbe sia di svolgere il ruolo di mediano, che di centrocampista di inserimento. Ad oggi, però, non esiste una vera trattativa per il ventunenne, che sarebbe però entrato nella lista di Manna.

Bisognerà comprendere anche il futuro degli altri azzurri: ad oggi unicamente Stanislav Lobotka sembra intoccabile, con i vari Anguissa e Cajuste, che a fronte di un’offerta congrua, potrebbero salutare. Nello specifico, secondo le indiscrezioni delle scorse settimane, sul camerunense ci sarebbe stato qualche interesse arabo, ad oggi mai concretizzatosi. Staremo a vedere.