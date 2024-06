Ultim’ora Napoli, principio d’accordo con Manna: in arrivo il colpaccio!

Si accende il calciomercato Napoli, il ds Giovanni Manna ha raggiunto un principio d’accordo e ora è davvero a un passo dal nuovo acquisto.

Il nuovo corso in casa Napoli è davvero cominciato. Dopo gli arrivi di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e Antonio Conte come nuovo allenatore, l’umore in città e tra la tifoseria è totalmente cambiato. Si è passati da una grossa delusione e la conseguente depressione per il campionato appena terminato, alla gioia e all’entusiasmo incontenibile per il Napoli che verrà. E i primi movimenti si cominciano a registrare.

Antonio Conte è sinonimo di garanzia e risultati, tant’è che il Napoli si sta già muovendo per chiudere i primi grandi acquisti del mercato. Ad essere rafforzata sarà principalmente la difesa, con Mario Hermoso e Alessandro Buongiorno in cima alla lista degli acquisti del club partenopeo. Entrambi, infatti, sembrano davvero a un passo.

Ultime notizie Napoli, accordo a un passo per Buongiorno dal Torino

Stando a quanto riferito durante il TG Rai Sport dal giornalista ed esperto di mercato, Ciro Venerato, il d.s. Manna avrebbe raggiunto un principio d’accordo per l’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino. Ecco quanto evidenziato:

“Arrivano novità da Torino. Passi avanti importanti nelle ultime ore tra le due società per condividere percorso e pagamento. La differenza, a quanto ci risulta, la faranno soprattutto i bonus. Cairo chiede una cifra garantita per l’ingresso in Champions, salvo poi aggiungere altre opzioni meno semplici da conseguire, come ad esempio vittoria Scudetto, Coppa Italia e le successive competizioni europee. Sono state escluse, invece, percentuali di futura rivendita”.

Come spiegato dal giornalista Ciro Venerato, si sarebbe trovata l’intesa economica per il trasferimento del capitano del Torino al Napoli:

“Ci sarebbe invece comune accordo sulla base fissa: 40mln netti da destinare al Torino. Non ci saranno intoppi con l’agente del difensore granata Beppe Riso. Il ds Manna, l’artefice della complessa trattativa, ha offerto 5 anni di contratto e quasi il doppio dell’ingaggio percepito attualmente al Torino (oltre un milione con i bonus). Conte è in attesa della lieta notizia, dopo aver parlato con il ragazzo. Cairo ha richieste anche da un club inglese, ma il calciatore preferisce l’Italia e lavorare con un top coach. Non è fatta, ma da oggi Buongiorno è più vicino. Merito anche di Manna che sa come gestire le trattative: sangue freddo e carisma non gli mancano e Conte già lo stima: l’ha definito un predestinato”.

Insomma, manca davvero poco, ma il Napoli è davvero vicino all’acquisto più richiesto da Antonio Conte per la difesa.