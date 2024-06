Sostituto Osimhen, sta per sfumare un colpo per l’attacco: Napoli bruciato

Non arrivano buone notizie per il calciomercato del Napoli, sta per sfumare uno degli obiettivi per l’attacco di Manna.

Il Napoli è pienamente concentrato sulla sessione estiva di calciomercato. Il nuovo direttore dell’area sportiva Giovanni Manna sta lavorando in simbiosi con Antonio Conte per cercare di accontentare le richieste dell’allenatore. I primi obiettivi riguardano l’acquisto di due difensori di alto livello: i nomi individuati sono quelli di Mario Hermorso e Alessandro Buongiorno, per i quali ci sono trattative già in stato abbastanza avanzato.

Dopodiché il focus del Napoli si concentrerà sulla ricerca di un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Victor Osimhen, per il quale si attende l’offerta da 130 milioni e quindi il pagamento della clausola rescissoria. Clausola che fin qui, però, nessun club ha ancora manifestato la volontà di esercitare. Dunque anche la ricerca dell’eventuale sostituto al momento è bloccata, questo sta permettendo alle formazioni concorrenti di portarsi in vantaggio sugli obiettivi in comune.

Ultime mercato Napoli, il Rennes si è inserito prepotentemente per l’acquisto di Omorodion dell’Atletico Madrid

Uno di questi potrebbe infatti sfumare a breve. Si tratta di Samu Omorodion, attaccante dell’Atletico Madrid classe 2004 che ha disputato l’ultima stagione in prestito all’Alaves. Stando a quanto riferito dal giornalista di DAZN, Orazio Accomando, sul centravanti spagnolo si sarebbe fiondato il Rennes del nuovo d.s. Massara. L’ex Milan vede in Omorodion l’acquisto ideale per l’attacco ed è in forte pressing sull’Atletico Madrid, che utilizzerebbe i soldi dell’eventuale cessione per Dovbyk del Girona, altro obiettivo di mercato del Napoli per l’attacco.

I Colchoneros ancora non hanno dato una risposta definitiva, ma su Omorodion, oltre Napoli e Rennes, si sono già mosse anche Roma e Milan. Il mercato degli attaccanti sta entrando decisamente nel vivo.