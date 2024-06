Simeone verso l’addio, il Napoli valuta due attaccanti al posto del Cholito

Non solo Osimhen, anche Giovanni Simeone può lasciare il Napoli, il ds Manna valuta due potenziale sostituti al posto dell’argentino.

In casa Napoli è cominciata la rivoluzione targata Giovanni Manna e Antonio Conte. Le due nuove figure scelte dal presidente De Laurentiis, rispettivamente come nuovo direttore dell’area sportivo e come nuovo allenatore, hanno in mente di stravolgere in gran parte l’organico che ha concluso l’ultimo campionato al decimo posto della classifica di Serie A.

Simeone verso la cessione, il Napoli segue Lucca e Strand Larsen come sostituti

Tra i calciatori che potrebbero lasciare gli azzurri c’è anche Giovanni Simeone. Il Cholito non vuole ancora vivere una stagione in panchina più che in campo, così non si può escludere la cessione in questa sessione estiva di calciomercato. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che sottolinea anche come il Napoli abbia già individuato due potenziali alternative all’argentino. Ecco quanto evidenziato:

“Attacco fa rima con Osi e company, innanzitutto, ma non solo: va definita anche la posizione di Giovanni Simeone, il Cholito, un altro centravanti di razza che aspira legittimamente a trovare più spazio, maggiore continuità. Piace al Toro, da un bel po’ di tempo, e nel frattempo il Napoli valuta soluzioni adatte all’eventuale cessione: Lorenzo Lucca, 23 anni, da ieri a tutti gli effetti un giocatore dell’Udinese dopo il riscatto dal Pisa per 8 milioni di euro; e Jorgen Strand Larsen, 24 anni, norvergese del Celta Vigo”.

Per il cartellino di Simeone, il Napoli chiede all’incirca 20 milioni di euro. La sensazione, però, è che l’eventuale cessione possa chiudersi anche a una cifra inferiore. L’ex Verona piaceva molto al Tudor, ma dopo l’addio alla Lazio, il possibile trasferimento in biancoceleste pare sia tramontato. In Serie A non mancano comunque estimatori per l’attaccante azzurro, che ha già dimostrato di poter fare la differenza giocando con continuità.