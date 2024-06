Occasione low cost dalla Serie A, il Napoli pronto ad approfittarne: gioca nel ruolo di Di Lorenzo

Prosegue il lavoro dei dirigenti del Napoli in vista di questa intensa sessione di calciomercato. Possibile colpo low cost dalla Serie A per la difesa.

La dirigenza del Napoli è alle prese con diverse situazioni in chiave mercato, tra cui alcune piuttosto spinose. Tra queste c’è sicuramente il caso del capitano Giovanni Di Lorenzo, di cui si capirà qualcosa in più post Europeo.

Intanto Giovanni Manna è al lavoro per rinforzare la rosa, con il reparto difensivo che va rafforzato su tutti. Possibile occasione low cost dalla Serie A, con il giocatore che agisce nel ruolo di Di Lorenzo.

Napoli, occasione low cost dalla Serie A: gioca nel ruolo di Di Lorenzo

Le prime mosse del Napoli in vista del mercato estivo sono già iniziate. Il DS Manna sta valutando diversi profili, ma bisognerà discutere anche con Antonio Conte per eventuali colpi in entrata. Al momento l’attenzione è sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo, ma con l’avvio dell’Europeo il tutto sarà rinviato. Il Napoli è pronto a tutelarsi in caso di addio del suo capitano, e sarebbe tornato in auge per gli azzurri Emil Holm, come annunciato da Paolo Paganini a TuttoMercatoWeb Radio. Il laterale svedese non sarà riscattato dall’Atalanta, e farà dunque ritorno allo Spezia che cercherà un nuovo acquirente.

Il Napoli avrebbe già fatto un sondaggio per capire la valutazione del club ligure per lasciar partire il terzino svedese. Più o meno la cifra richiesta dallo Spezia dovrebbe aggirarsi di poco sotto i 10 milioni di euro. Una cifra abbordabile per il Napoli, che starebbe prendendo in seria considerazione l’ipotesi di assestare il colpo. Inoltre la situazione creatasi attorno al capitano Di Lorenzo potrebbe ulteriormente fare accelerare questa operazione al Napoli. Difatti Holm potrebbe prendere il posto del capitano del Napoli qualora decidesse di non restare al Napoli e cambiare aria.

Il Napoli quindi sarebbe pronto ad affondare il colpo per l’eventuale sostituto di Giovanni Di Lorenzo. Holm era già finito nel mirino del Napoli la scorsa estate, ma alla fine gli azzurri furono anticipati proprio dall’Atalanta. Il club bergamasco non è poi riuscito ad estrapolare tutto il potenziale dell’esterno svedese, che non ha convinto appieno Gasperini. Di conseguenza l’Atalanta ha deciso di non riscattare Holm, che ha fatto ritorno allo Spezia. Il Napoli ha già mostrato il suo interesse per lo svedese, che potrebbe dunque diventare un’opportunità di mercato. Staremo a vedere se gli azzurri poi decideranno di affondare il colpo, o se come la scorsa estate rinunceranno ad Holm.