Mertens in vacanza a Capri: con lui altri due grandi calciatori (FOTO)

Mertens e Napoli, una storia d’amore infinita. Il calciatore è tornato in terra campana con altri due compagni per godersi le vacanze

Dries Mertens, il folletto belga, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Napoli e nel cuore dei napoletani. Durante i suoi nove anni con la maglia azzurra, è diventato il miglior marcatore nella storia del club, superando leggende del calibro di Diego Armando Maradona e Marek Hamsik. L’affetto per la città è rimasto intatto, benché ora giochi per i turchi del Galatasaray, ed è testimoniato dalle sue frequenti visite improvvisate e dai gesti di affetto verso i suoi ex tifosi.

Nonostante la partenza, destinazione Istanbul, nello scorso 2022, ‘Ciro’ Mertens continua a mantenere saldo il legame con la napoletanità: la sua esperienza incarna il concetto di legame che va oltre lo sport, una connessione profonda tra l’uomo e la cultura di un popolo. La Campania rimane la meta preferita per le vacanze del 37enne, e questa volta Dries è tornato con qualche amico in quel di Capri.

Dries Mertens in vacanza a Capri con i compagni del Galatasaray Oliveira e Mata

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Mertens è tornato a Napoli, precisamente a Capri, per trascorrere un piccolo periodo di vacanza. Questa volta, oltre alla moglie Katrin, presenti due suoi compagni del Galatasaray, Juan Mata e Sergio Oliveira, che hanno alloggiato all’hotel Quisisana, dove sono stati accolti dal manager Adalberto Cuomo.

Dries è stato salutato con grande affetto dai presenti, che non hanno dimenticato le sue gesta con la maglia azzurra. Mertens e Napoli, una storia d’amore senza fine.