Gigi D’Alessio, giocatore del Napoli presente al concerto: l’azzurro infiamma piazza Plebiscito – VIDEO

Il giocatore del Napoli ha fatto capolino sul palco nel corso del concerto di Gigi D’Alessio a piazza Plebiscito: l’artista lo invita a salire sul palco, facendo scatenare l’entusiasmo del pubblico.

L’artista napoletano Gigi D’Alessio è il grande protagonista in queste ultime serate a piazza Plebiscito, dove stanno andando in scena le serate del suo concerto, andato in onda nella giornata di ieri, 13 giugno, anche su Rai Uno.

Tanti gli ospiti che si sono avvicendati durante le serate evento. Questa sera è la volta del giocatore della SSC Napoli, Matteo Politano. Presente tra il pubblico, il numero 21 azzurro è stato invitato dallo stesso D’Alessio a salire dal pubblico, dove ha raccolto tutto l’entusiasmo del pubblico presente alla serata.

Concerto D’Alessio, Politano ospite speciale: avete visto?

Matteo Politano è tra coloro che questa sera ha assistito alla nuova serata della serie di concerti di Gigi D’Alessio a piazza Plebiscito, appuntamento ormai abitudinario nel mese di giugno per la città partenopea.

La presenza dell’esterno del club partenopeo, che ha raggiunto il palco per essere accolto calorosamente anche dallo stesso artista napoletano, ha ovviamente scatenato la reazione festante del pubblico.

Di seguito, le immagini di quanto accaduto: