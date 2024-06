Calciomercato Napoli, Manna cerca esterni: possibile colpo dall’Ajax

Il Napoli lavora a pieno regime sul calciomercato, Manna è alla ricerca di esterni e nella sua lista c’è anche il nome di un calciatore dell’Ajax.

Dopo l’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli, attorno all’ambiente azzurro si respira un’aria decisamente diversa. La tristezza e la delusione per il decimo posto in campionato della scorsa stagione hanno lasciato spazio solo ad entusiasmo e speranza. Già, perché l’auspicio è che con un tecnico vincente come Conte, il Napoli torni immediatamente a lottare per il vertice della classifica di Serie A.

Ovviamente sarà fondamentale accontentare le richieste di mercato del nuovo allenatore per metterlo nelle condizioni migliori possibili, puntando a rafforzare la squadra nei ruoli indicati da Conte. Saranno da potenziare senz’altro le corsie laterali, sia perché la situazione legata a Giovanni Di Lorenzo è ancora da decifrare, ma anche perché alcuni calciatori – vedi Mario Rui – sono ufficialmente sul mercato e servirà rimpiazzarli.

Nuovo nome per la fascia sinistra del Napoli, Manna segue Borna Sosa dell’Ajax

Dunque il Napoli è alla ricerca di due esterni, magari uno per la fascia destra e uno per quella mancina. Ai vari nomi fin qui accostati, l’edizione odierna del Corriere dello Sport ne aggiunge un altro: ovvero quello di Borna Sosa dell’Ajax. Ecco quanto evidenziato:

“Per quel che riguarda gli esterni, dopo il brasiliano Vanderson del Monaco e l’altro spagnolo Miguel Gutierrez del Girona, entrambi 22 anni, sul tavolo c’è un’idea dall’Olanda: Borna Sosa, 26 anni, uomo di fascia sinistra dell’Ajax e della Croazia che sfiderà l’Italia all’Europeo”.

Il Napoli segue vari profili per le corsie laterali. Borna Sosa è soltanto l’ultimo nome che si aggiunge alla lista. Il classe ’98 della nazionale croata è sicuramente un calciatore che per caratteristiche potrebbe fare al caso di Antonio Conte. Nell’ultima stagione con l’Ajax ha collezionato 25 presenze totali, mettendo a referto anche 5 assist. Il contratto con i lancieri è ancora lungo: la scadenza è infatti fissata al 30 giugno 2028. Il prezzo del cartellino invece non è esorbitante e l’eventuale affare potrebbe anche chiudersi a meno di 10 milioni di euro.

Inoltre, tra le varie alternative sul taccuino di Manna, è emerso anche il nome di Leonardo Spinazzola. L’ex Roma è acquistabile a parametro zero e dunque rappresenta un affare di mercato. Insieme a Sosa fa parte della cerchia di obiettivi che il Napoli sta valutando a basso costo, anche se la lista – come riportato – comprende anche profili ben più costosi. A Manna e Conte il compito di amministrare al meglio il budget messo a disposizione dal presidente De Laurentiis.