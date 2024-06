Utim’ora Napoli, occhi su un giocatore dell’Arsenal: sfida a Juve e Milan

Nuova indiscrezione di mercato in casa Napoli, un calciatore dell’Arsenal sarebbe finito nel mirino del d.s Giovanni Manna.

Non solo il caso Di Lorenzo, con i primi spiragli di luce intravisti a seguito del confronto tra Antonio Conte e Mario Giuffredi, agente del giocatore. Giovanni Manna è impegnato anche su più tavoli cercando di definire le operazioni in entrata ed uscita, definite minuziosamente con il neo allenatore del club.

Sarà infatti una estate di rivoluzione, con tanti azzurri che saluteranno il Diego Armando Maradona e tanti altri che arriveranno per sostituirli. Ad oggi, per Conte, gli unici incedibili sono rappresentati proprio da Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo.

Napoli, idea dalla Premier League: il vecchio pupillo in uscita dal club

La fase difensiva del Napoli ha rappresentato il vero tallone d’Achille della squadra azzurra. Per questa motivazione, dovrebbero essere almeno due gli arrivi sotto l’ombra del Vesuvio, con il sopracitato Conte che avrebbe le idee abbastanza chiare.

Alessandro Buongiorno è il pupillo dell’ex Inter e Juventus, che lo ritiene perfetto per il suo sistema di gioco. Il capitano dei granata, però, costa parecchio ed il Napoli per accaparrarselo dovrebbe rendersi protagonista di uno sforzo importante, tra i 30 ed i 40 milioni. C’è poi Mario Hermoso, occasione a parametro zero su cui Manna sta lavorando e per cui vari addetti ai lavori, il club azzurro sarebbe in vantaggio.

L’esperto di calciomercato Nicolò Schira, però, attraverso il suo profilo Twitter ha rivelato una nuova indiscrezione. Jakub Kiwior, ex Spezia ed attualmente all’Arsenal, sarebbe tornato in auge per la Serie A. Il centrale polacco, già accostato al Napoli anche nei mesi scorsi, sarebbe in uscita da Londra, con i gunners che vorrebbero cederlo per non meno di 20 – 25 milioni di euro. Una cifra non fuori mercato, nei parametri del Napoli insomma, di seguito il tweet del giornalista:

🚨 Excl. – Jakub #Kiwior wants to play more and he would like to leave #Arsenal, which ask €20-25M to sell him. #Juventus, #ACMilan and #Napoli have shown interest in the polish centre-back. #transfers #AFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 12, 2024

Non solamente il Napoli quindi, anche la Juventus ed il Milan seguirebbero la vecchia conoscenza della Serie A. Una situazione da monitorare, per ora non c’è nessuna trattativa, ma la volontà del giocatore, che ha chiaramente espresso la voglia di giocare maggiormente, potrebbe risultare decisiva in tal senso.