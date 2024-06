Un ex Juve per il Napoli: Conte lo ha già allenato, occasione in attacco?

Suggestione di mercato per il Napoli: il calciatore è in uscita dal club ed è stato allenato in passato da Antonio Conte.

Il calciomercato sta entrando nel vivo e De Laurentiis è pronto a migliorare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Antonio Conte. L’ex Inter ha bisogno di una squadra che lo segua e che possa permettergli di lavorare in maniera serena ed efficace. L’obiettivo principale è quello di far tornare il Napoli ai vertici del campionato italiano dopo un deludentissimo decimo posto.

Il direttore sportivo, Giovanni Manna, avrà un compito arduo: cedere e reinvestire nella maniera migliore possibile il guadagno riscosso. Victor Osimhen è tra i principali indiziati che lasceranno Napoli all’inizio dell’imminente e prossima stagione. Il calciatore nigeriano sposerà un altro progetto che gli garantirà uno stipendio maggiore ed un’aspirazione europea più concreta.

Tra tutte è spuntato il forte interesse di PSG, orfano di Kylian Mbappè passato al Real Madrid, ed il Chelsea. Club dal quale Conte vorrà prelevare il suo uomo di fiducia: Romelu Lukaku. L’ex Roma è uno dei candidati a prendere il posto di Osimhen. Con il club londinese, però, non sarà una trattativa facile date le richieste considerate troppo elevate dai partenopei.

Spunta la suggestione di mercato: Conte lo ha allenato al Chelsea

Ha giocato alla Juventus ed è stato allenato da Antonio Conte al Chelsea: il centravanti in questione è un perno della Spagna, Alvaro Morata. Quest’ultimo, nelle ultime ore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca in cui ha lasciato trasparire tutto il suo malcontento all’Atletico Madrid e più in generale in Spagna: “Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all’estero. Non posso restare all’Atlético e non giocare.”

Parole chiarissime, quelle di Morata, che potrebbero diventare un vero e proprio assist di mercato per le squadre italiane, interessate a lui già da un anno a questa parte. Un’opportunità di mercato che anche il Napoli potrebbe prendere in considerazione data la clausola rescissoria da 12 milioni di euro che rispecchierebbe a pieno i parametri del club azzurro.

Conte potrebbe valutarlo come attaccante al posto di Osimhen o comunque insieme a un altro bomber. L’unico eventuale nodo da sciogliere sarebbe relativo all’ingaggio dell’attaccante: 6,5 milioni netti a stagione. Uno stipendio troppo alto per gli azzurri ma che squadre come il Milan, alla ricerca di una punta, potrebbero realmente prendere in considerazione.