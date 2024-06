Speranza Napoli: “Nessun accordo con il Milan”, Manna prova il colpo!

Il Napoli si sta preparando ad entrare nel vivo del calciomercato estivo, il d.s. Manna è pronto a sferrare il colpo.

Terminato il campionato, il Napoli sta iniziando a valutare i movimenti di mercato da effettuare in vista della prossima stagione. L’obiettivo è quello di rifondare la squadra, dunque, sarà necessario fare delle scelte: decidere quali giocatori meritano di restare nel club partenopeo e chi invece, merita di giocare altrove. Inoltre, il dirigente sportivo Giovanni Manna sta già osservando diversi giocatori da poter inserire all’interno della rosa.

Non è un mistero che Antonio Conte punterà a rivoluzionare la difesa, dunque serviranno nuovi centrali ma anche rinforzi sulle fasce laterali. Proprio in questo ruolo uno dei calciatori nel mirino degli azzurri è Patrick Dorgu, terzino sinistro del Lecce. Il classe 2004 piace a Conte per la sua prepotenza fisica, inoltre un profilo così giovane ha ancora ampi margini di miglioramento. Nelle scorse ore sembrava essere stato decisivo l’affondo da parte del Milan, intenzionato ad anticipare la concorrenza.

Sfida tra Napoli e Milan per Dorgu del Lecce, ci sono ancora spiragli per Manna

Il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte svelando che l’accordo con i rossoneri non è ancora definito, dunque ci sono margini per inserirsi nell’eventuale affare. Ecco quanto evidenziato:

“Dorgu? Non mi risulta sia già del Milan, penso sia ancora alla portata del Napoli, non c’è niente di definito da nessuna parte. Gli azzurri rimangono in corsa per giocatori che possono essere funzionali per il progetto”.

Come detto, il Napoli punterà a rinforzare anche altri ruoli, con un particolare focus sulla difesa, dove serviranno almeno due innesti. Inoltre, dopo aver definito la cessione di Victor Osimhen, si lavorerà all’acquisto del nuovo centravanti:

“In difesa il Napoli ha urgenza di puntellare, potrebbe prenderne due ma dipende dalle uscite, i tempi non sono brevi soprattutto per Buongiorno che è impegnato con l’Europeo. Hermoso richiede una valutazione sull’ingaggio. Un esterno a tutta fascia arriverà, i nomi monitorati sono quelli comunicati in queste ore. Lukaku è il feticcio di Conte, il prototipo dell’attaccante di Conte ma è legato all’addio di Osimhen”.

Insomma, il d.s. Giovanni Manna lavorerà intensamente per accontentare tutte le richieste di Antonio Conte. In difesa si punterà forte su Hermoso e Buongiorno, primissima richiesta del tecnico. Poi si lavorerà per l’acquisto del nuovo centravanti, ma soltanto dopo aver definito la cessione di Osimhen per il quale potrebbero esserci presto novità.