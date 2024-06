News calcio Napoli, si allarga lo staff di Conte: si aggiunge un altro collaboratore

Si allarga lo staff di Antonio Conte a Napoli: prossimo ad aggiungersi un nuovo collaboratore che lavorerà direttamente per la squadra.

L’era Antonio Conte è ormai avviata: dopo l’annuncio come nuovo allenatore del Napoli, l’ex Juve si è messo all’opera per riunire il suo staff e migliorarlo. Il lavoro di Conte sarà fondamentale per la ripresa azzurra dopo un anno in cui i protagonisti interni alla squadra non sono riusciti a svolgere un lavoro sufficienti.

Quando si parla di protagonisti interni, ci si riferisce anche al lavoro del direttore sportivo: nella passata annata calcistica la gestione di Mauro Meluso non è stata affatto condivisa dal popolo partenopeo ed i risultati poi hanno dato ragione al tifo napoletano. Il mancato rinnovo di Zielinski, la sbagliata sostituzione di Kim Min-jae ed altri fattori e scelte che ne hanno condizionato l’intera stagione

Nuovo membro nello staff di Conte: il suo ruolo

Oltre ai calciatori e dirigenti, infatti, gli staff dei vari allenatori giocano un ruolo di rilievo per il benessere fisico degli attori in campo. Nella preparazione atletica della stagione scorsa, infatti, i preparatori, durante la gestione Rudi Garcia, non hanno permesso ai calciatori di essere nelle condizioni necessarie per disputare nella maniera migliore possibile le varie partite di campionato e Champions di settembre ed ottobre.

Intanto, tornando ad oggi, secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, un nuovo membro allargherà il numero di persone nello staff di Antonio Conte e lo arricchirà con conoscenze necessarie ai fini del rendimento dei calciatori. Il nutrizionista Tiberio Ancora, ex calciatore, si è unito al team dell’ex allenatore della Nazionale Italiana.