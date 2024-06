Napoli, l’annuncio del procuratore fa sognare i tifosi: “È in città”

Le dichiarazioni in presa diretta da parte del procuratore fanno gioire il popolo napoletano, il gioiello è già in città.

Lavori in corso per il Napoli che si prepara alla nuova stagione. L’annata 2024/2025 sarà piena di sorprese per gli azzurri, Antonio Conte e il ds Manna daranno il via a un atteso ciclo. Lo sguardo della società è puntato al calciomercato, i partenopei proveranno a migliorare la rosa e soddisfare le richieste del tecnico che si aspetta grandi colpi.

Attenzione, perché proprio su un gioiello – di proprietà del Napoli – è arrivato un esaltante annuncio: è in città, c’è grande attesa di conoscerlo.

Napoli, l’agente di Popovic annuncia: “Si sta allenando in città”

Matija Popovic, gioiello classe 2006 di proprietà del Napoli, si sta allenando in città dopo il prestito al Monza. Questo l’annuncio di Bruno Di Napoli, procuratore del calciatore, riferito a Radio Kiss Kiss Napoli. I tifosi sono molto curiosi di osservare le doti del talento che gli azzurri hanno abilmente strappato alla concorrenza. Popovic sarà indubbiamente valutato da Antonio Conte durante i ritiri che precederanno l’inizio della nuova stagione, solo in un secondo momento si penserà al suo futuro.

Il trequartista serbo sarà, presumibilmente, girato in prestito dalla società partenopea che potrebbe anche decidere di farlo crescere nella Primavera. Il suo apporto sarebbe molto importante per gli azzurrini nel tentativo di risalire nella massima serie, ma il futuro del centrocampista verrà deciso solo nelle prossime settimane.