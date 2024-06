Gioiello in Serie B, il Napoli pensa al suo acquisto e poi al prestito! I dettagli

Giovanni Manna è attivissimo sul mercato del Napoli, il d.s. ha messo nel mirino un giovane calciatore messosi in mostra in Serie B.

Con l’avvento di Giovanni Manna e Antonio Conte, rispettivamente come nuovo direttore dell’area tecnica e come nuovo allenatore, il Napoli è finalmente pronto a ripartire. Dopo il decimo posto in campionato ottenuto nella scorsa stagione, infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di rivoluzionare il proprio management. I primi incontri sono serviti per mettere a punto le strategie di mercato, con giocatori da trattenere, quali cedere e chi invece va acquistato. Il d.s. Manna ha recepito le richieste dell’allenatore e si è messo subito a lavoro per provare ad accontentarlo.

Non mancano, però, anche idee per rafforzare il Napoli del futuro, con investimenti da fare su giovani estremamente promettenti. Così lavora Giovanni Manna, che anche alla Juventus aveva investito tanto su calciatori di prospettiva, tanto da dirigere il progetto della Next Gen. bianconera.

Calciomercato Napoli, interesse di Manna per Giovanni Leoni della Sampdoria

In tal senso va segnalato – come riporta tuttomercatoweb.com – il forte interesse da parte dei partenopei per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 della Sampdoria. I blucerchiati hanno riscattato da poco il giovanissimo centrale dal Padova per circa 1,5 milioni, ma ovviamente davanti a un’offerta del Napoli difficilmente potrebbero rigettarla. Manna incontrerà nelle prossime ore l’agente del calciatore al quale potrebbe proporre di accettare l’acquisto da parte degli azzurri, ma senza cambiare squadra. Il Napoli, infatti, potrebbe lasciare il giocatore in prestito alla Sampdoria, dove potrebbe giocare con maggiore continuità nel campionato cadetto.

Giovanni Leoni Sampdoria, età e caratteristiche

Giovanni Leoni, nato il 21 dicembre 2006 a Roma, è un promettente difensore centrale. Alto 193 centimetri, un vero colosso per la sua età, e potrebbe ancora crescere. Leoni è conosciuto per le sue abilità difensive e la sua presenza fisica in campo. Durante la stagione 2023/2024 ha disputato 9 gare da titolare più altre tre da subentrato, collezionando un totale di 12 presenze in Serie B, segnando anche un 1 gol e ricevendo 2 cartellini gialli senza mai essere espulso. La sua capacità di difendere e contribuire sia in attacco che in difesa lo rende un giocatore completo e versatile per la sua giovane età.

Per questo motivo il Napoli ha messo gli occhi su questo giovane gioiello e non vorrebbe lasciarsi scappare la possibilità di acquistarlo. Leoni non è ancora maggiorenne, tant’è che il prossimo anno avrebbe l’età corretta per giocare nel campionato Primavera, invece è già da tempo un professionista e gioca con calciatori di altissimo livello. Manna ne ha capito le potenzialità e ora non vuole lasciarsi scappare l’occasione di tesserarlo al Napoli.