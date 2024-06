Ricordate Ndombele? Accordo trovato: la notizia è ufficiale

Sono diversi i calciatori che hanno lasciato il Napoli dopo la conquista dello scudetto. Arriva la notizia ufficiale per l’ex Campione d’Italia col Napoli, Tanguy Ndombele.

Dopo la conquista dello scudetto, il Napoli ha compiuto una sessione estiva di calciomercato non all’altezza. Difatti diversi calciatori sono stati ceduti ad altri club, ma senza essere rimpiazzati adeguatamente.

Alcuni di loro hanno poi fatto bene in questa stagione con i nuovi club, mentre altri hanno faticato. Tra questi c’è Tanguy Ndombele, per cui poco fa è arrivata una notizia ufficiale sul suo futuro

Calciomercato, arriva una batosta per l’ex Napoli: ora è ufficiale

Nel corso della scorsa sessione estiva di mercato, sono avvenuti diversi cambiamenti all’interno del Napoli. Oltre all’addio di Luciano Spalletti, c’è stata la separazione anche con vari giocatori dopo la conquista dello scudetto da parte degli azzurri. Alcuni di loro sono stati messi alla porta dalla società, poiché erano fuori dal progetto tecnico. Altri invece non sono stati riscattati, come Tanguy Ndombele. Il centrocampista francese ha dunque fatto ritorno al Tottenham, che poi l’ha ceduto in prestito al Galatasaray. Al rientro dal prestito, è arrivata una notizia shock per il francese. Poco fa il Tottenham ha ufficializzato sul suo profilo Instagram che non rinnoverà il contratto di Ndombele, che quindi dal 1 luglio sarà ufficialmente svincolato.

Una doccia gelata per l’ex giocatore del Napoli, che non farà più parte dell’organico del club inglese. Il Tottenham aveva investito nel 2019 su Ndombele 62 milioni di euro, ma il centrocampista francese non è mai riuscito a ripagare il grosso sforzo economico. In Francia era indicato come uno dei potenziali crack del calcio mondiale dopo la sua esperienza al Lione, ma purtroppo così non è stato. Le prestazioni di Ndombele sono state spesso e volentieri discutibili. Tra le parentesi in carriera di Ndombele, c’è la stagione 2022/2023 al Napoli, dove arrivò tra l’entusiasmo dei tifosi.

Purtroppo però anche con la maglia azzurra il centrocampista francese ha faticato e non poco, trovando pochissimo spazio, in cui ha alternato un buon rendimento a prestazioni da dimenticare. Nonostante ciò, Ndombele ha comunque fatto parte della squadra che ha conquistato il tricolore, e quindi può vantarsi di aver vinto lo scudetto con il Napoli. Per Ndombele anche l’ultima esperienza al Galatasaray è stata difficile, con il francese che si è presentato in campo con una forma fisica imbarazzante. Dopo diverse stagioni in prestito, il Tottenham ha dunque deciso di non proseguire il rapporto con Ndombele, che ora da svincolato proverà a trovarsi un nuovo club.