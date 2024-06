Notizia appena arrivata su Di Lorenzo: succederà alle 13.30 del 12 giugno

Arriva ancora un’altra novità riguardante Giovanni Di Lorenzo: alle 13.30 arriveranno sviluppi importantissimi.

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo continua ad essere una questione che tiene banco in casa Napoli. Il capitano azzurro ha infatti annunciato alla società che lascerà il club, dato che ritiene concluso il suo ciclo con la maglia partenopea. Ha fatto eco a questa volontà anche il suo agente Mario Giuffredi, il quale nel corso di più interviste ha ribadito come la scelta del suo assistito sia davvero inamovibile.

Nella giornata di oggi c’è stato un incontro fra lo stesso Giuffredi e il Napoli, rappresentato dal tecnico Antonio Conte e dal direttore dell’area sportiva Manna. Questo è stata la sede utile per un ulteriore scambio di idee fra le parti e per chiarie le intenzioni di tutte: il nuovo allenatore azzurro ha infatti ribadito come Di Lorenzo rappresenti per lui un calciatore imprescindibile, mentre l’agente ha spiegato ancora meglio le ragioni che hanno condotto alla dolorosa scelta di dire addio al Napoli.

Di Lorenzo, notizia appena arrivata: cosa succederà

Si attendono comunque ulteriori novità al riguardo nei prossimi giorni e una sede ideale potrebbe essere la conferenza stampa del pomeriggio del 12 giugno in cui prenderà parola proprio lo stesso Di Lorenzo con la Nazionale. La conferenza si terrà alle ore 13.30 e, inevitabilmente, sarà la sede ideale per rivolgere al giocatore alcune domande riguardo questa caotica situazione.

Il calciatore infatti non ha ancora preso parola in pubblico per spiegare meglio come stanno le cose, avendolo fatto fin qui solo il suo procuratore Mario Giuffredi. A maggior ragione, il suo intervento sarà importante dopo le indiscrezioni circolate in questa serata e riportate in esclusiva da Spazionapoli per cui la Juventus avrebbe già offerto al capitano del Napoli un contratto da 4 milioni netti a stagione. Fino a fine mese, comunque, non ci sarà alcuna trattativa ufficiale, visto il “patto di non belligeranza” raggiunto nell’incontro di oggi fra Giuffredi e il Napoli.

Le parole del diretto interessato, così, potrebbero essere davvero utili a porre fine ad ogni equivoco e sentire finalmente proprio da parte sua un racconto di questi tumultuosi giorni. In più, si chiarirà quanto possono aver inciso su di lui i fischi ricevuti dai tifosi presenti al Maradona nell’ultima gara di campionato del Napoli contro il Lecce. Potrebbe essere stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Tutte domande senza risposta, a meno che domani non arrivi il chiarimento decisivo al riguardo da parte del diretto interessato.