Hermoso Napoli, si entra nel vivo: c’è solo un ostacolo da superare

Proseguono le trattative per l’acquisto del centrale difensivo spagnolo: tutte le ultime sull’affare.

Il Napoli si prepara alla stagione 2024/2025. Nonostante il pessimo rendimento nello scorso campionato, nella piazza azzurra c’è grande entusiasmo per l’annata che verrà. Gran parte del merito va attribuita all’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, l’ex tecnico di Inter e Juventus ha riacceso le speranze del popolo partenopeo che è convinto delle sue doti da vincente.

Inoltre, Conte rappresenta una garanzia anche per il miglioramento della rosa: non a caso, alla formazione azzurra sono accostati importanti nomi come quello di Mario Hermoso. Il centrale difensivo spagnolo è gradito dal leccese che gli affiderebbe il ruolo di braccetto sinistro nel terzetto difensivo. La trattativa con l’entourage del giocatore è iniziata da qualche mese, attenzione però perché nei prossimi giorni si potrebbe arrivare al definitivo accordo: l’unico nodo da superare è legato alle commissioni richieste da agenti e intermediari.

Napoli su Hermoso, nodo commissioni: i dettagli

Il Napoli è forte su Mario Hermoso, difensore centrale di spessore cresciuto nel Real Madrid. Il classe ’95, svincolatosi dopo cinque stagioni all’Atletico, piace tanto agli azzurri che stanno provando a definire il suo arrivo, ostacolato da un solo aspetto. Come riferito dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, le parti sono molto vicine sull’ingaggio del giocatore – triennale da 3,5 milioni con opzione per il quarto anno – ma c’è distanza sulle commissioni da rilasciare ad agenti e intermediari. Si tratta di un problema non di poco conto, il Napoli ha quasi sempre rifiutato grosse commissioni ai procuratori.

Tuttavia, la quadra definitiva potrebbe essere trovata nel prossimo incontro tra le parti che secondo Orazio Accomando su X andrà in scena in Sardegna. Gli azzurri sperano di concretizzare l’acquisto dello spagnolo, il suo arrivo porterebbe grande qualità alla rosa oltre che una grande esperienza in campo internazionale.

Hermoso ha infatti collezionato ben 131 presenze in maglia colchoneros, di cui 29 in Champions League. Sole sei apparizioni con la divisa delle furie rosse, per il giocatore Napoli può essere la giusta occasione per arrivare alla definitiva consacrazione e difendere con continuità i colori della nazionale. Tutto passerà dai prossimi giorni, fondamentali per chiudere l’accordo con l’entourage del giocatore che dovrà abbassare le proprie richieste. Antonio Conte e tutti i tifosi azzurri sperano nella definizione dell’affare, con Hermoso che potrebbe divenire uno dei pupilli del tecnico salentino per il futuro del Napoli.