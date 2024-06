Gattuso, l’ufficialità sorprende tutti: dove andrà l’ex allenatore del Napoli

Nuova avventura per Gennaro Gattuso, ex tecnico del Napoli, vincitore della Coppa Italia del 2021 con il club partenopeo.

Gennaro Gattuso ed il Napoli, una storia fatta di tanti alti e bassi. Il tecnico calabrese, arrivato per sostituire il suo mentore Carlo Ancelotti, è rimasto per un anno e mezzo sulla panchina del club partenopeo, portando in dote una Coppa Italia, il primo trofeo del post Covid.

Nonostante ciò, la sua avventura in azzurra, è stata macchiata sul finale, con quell’indimenticato e clamoroso pareggio con l’Hellas Verona, costato la Champions League.

Adesso è ufficiale: nuova avventura per Gennaro Gattuso, il comunicato del club

Dopo il Napoli, altre avventure intense e brevi, prima in Spagna con il Valencia, poi in Francia con il Marsiglia. Dopo svariato tempo, quest’oggi è arrivato però l’annuncio ufficiale della nuova avventura dell’ex bandiera del Milan.

Gattuso ripartirà dalla Croazia, nello specifico dall’Hajduk Spalato, nella massima serie croata. Il club ha comunicato l’ingaggio dell’allenatore, con un contratto valido sino al 2026, per un totale di due anni. L’ennesima esperienza estera per Gattuso quindi, per la prima volta dinanzi ad un campionato minore però.

La speranza, è che in un contesto del genere, Gattuso possa ritrovare quell’equilibrio perso riuscendo a ritrovare la propria dimensione calcistica, per un uomo, che al di là di ogni aspetto tattico, mette da sempre l’anima ed il cuore.