Calciomercato Napoli, accelerata per il super colpo: si chiude entro il 20 giugno!

Si smuove il calciomercato del Napoli, non solo la questione Di Lorenzo, Manna lavora anche per un colpo in entrata.

Antonio Conte è stato protagonista quest’oggi di un confronto con l’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi. Un confronto interlocutorio, in cui entrambe le parti hanno ribadito la propria posizione, seppur con la massima serenità e rispetto.

La “bagarre” Di Lorenzo, non è però l’unico argomento nei pensieri del neo direttore sportivo Manna. L’ex Juventus, che da ormai settimane lavora a stretto contatto con Conte, sta portando avanti le strategie in entrata, con un occhio specifico al reparto arretrato, tallone d’Achille del campionato appena conclusosi.

Napoli, news clamorosa sul possibile acquisto: spunta una data cruciale

Saranno almeno due gli arrivi in difesa. Si sopperirà quindi con dodici mesi di ritardo alla cessione di Minjae Kim, mancato maledettamente nell’arco dell’annata 2023 – 24. Oltre ad Alessandro Buongiorno, su cui il Napoli spinge forte da settimane, ci sarebbe un altro nome seguito con particolare attenzione dalla dirigenza.

Si tratta di Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid che si libererà dai colchoneros tra poche settimane a parametro zero. Il prodotto del vivaio del Real Madrid, rappresenta una delle occasioni più stuzzicanti della sessione estiva, un pezzo da 90 che Simeone ha tentato sino alla fine di tenere in terra spagnola.

Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista per DAZN, il Napoli sarebbe in netto vantaggio sul calciatore, seguito da un numero cospicuo di club. Queste le sue dichiarazioni:

“Nei prossimi giorni, probabilmente in Sardegna, si terrà un incontro tra i procuratori di Hermoso. Il Napoli ad oggi continua ad essere in vantaggio netto sulla concorrenza, il club partenopeo è fiducioso in merito, nonostante la distanza che persiste. L’idea del club di De Laurentiis sarebbe quella di chiudere per il difensore entro il 20 giugno, saranno giornate decisive”.

Giornate decisive quindi per lo spagnolo, appetito da mezza Europa, ma che sembrerebbe essersi portato avanti con il Napoli rispetto alle altre. Ciò che appare certa, è la necessità di due centrali per Conte, che ha in mente di riproporre la sua difesa a 3 in azzurro, una difesa che ad oggi, vedrebbe unicamente Rrahmani tra i 3 possibili titolari nella testa del salentino. Insomma, una situazione in via di sviluppo, ma che a quanto pare, potrebbe evolversi in maniera decisiva, anche piuttosto brevemente, non resta che attendere.