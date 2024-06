Hermoso-Napoli, spunta l’inserimento di tre big: i dettagli

Il Napoli prepara i primi colpi di mercato da finalizzare il prossimo luglio. L’obbiettivo Hermoso è corteggiato da altre tre big del calcio europeo e non solo

Il Napoli, dopo aver risolto la partica allenatore ufficializzando Antonio Conte, prepara i prossimi colpi da finalizzare nel mercato estivo, per rinforzare la rosa azzurra in vista della prossima stagione. Gli affari in entrata che Aurelio De Laurentiis sta studiando, insieme al nuovo d.s. Giovanni Manna, saranno decisivi affinché il tecnico ex Juve e Inter possa far tornare il Napoli a competere ad alti livelli.

Una delle priorità del club azzurro è quella di lavorare sulla difesa: il pacchetto difensivo ha evidenziato troppe lacune durante la passata stagione. Da qui la necessità di aggiungere alla rosa nuove pedine, come Mario Hermoso, difensore spagnolo ex Atletico Madrid, attualmente svincolato. Il calciatore, secondo le ultime notizie di giornata, pare sia corteggiato da altri club.

Napoli, Hermoso piace a Juve, Inter e Aston Villa. Interesse dall’Arabia, ma la destinazione non è gradita

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, che nella giornata odierna è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la messa in onda del programma radiofonico Radio Goal, Mario Hermoso è corteggiato dagli inglesi dell‘Aston Villa. Segnalato anche l’interesse di due big del campionato italiano, ovvero Juventus ed Inter, che nelle scorse settimane hanno parlato con l’entourage del calciatore, senza però trovare un accordo.

Il Napoli è frenato dalle commissioni richieste da chi cura gli interessi del difensore spagnolo, ritenute eccessive. Uno sforzo in più, qualora volesse essere fatto, sarebbe inidirizzato nella trattativa che porterebbe all’ombra del Vesuvio un altro difensore, ovvero Alessandro Buongiorno, centrale della Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti e capitano del Torino.