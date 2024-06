Ultim’ora Napoli, pazzesca offerta da oltre 30 milioni per Buongiorno! I dettagli

Il Napoli ha deciso di fare sul serio per portare in azzurro Alessandro Buongiorno. C’è l’offerta pazzesca da oltre 30 milioni di euro per il difensore del Torino.

Nel corso della stagione appena conclusa, il Napoli ha evidenziato particolari problemi soprattutto nel reparto difensivo. In vista della prossima stagione, Giovanni Manna è al lavoro per inserire dei difensori che possano ridare solidità al reparto.

L’obiettivo principale per la difesa del Napoli è Alessandro Buongiorno, con Manna che starebbe spingendo per il suo approdo in azzurro. Intanto è stata presentata la prima offerta da oltre 30 milioni di euro al Torino.

Calciomercato Napoli, c’è l’offerta da 30 milioni per Buongiorno

Il Napoli dopo aver annunciato Antonio Conte, ha iniziato il lavoro in vista del calciomercato estivo. Gli azzurri devono rinforzare in primis il reparto difensivo, che è stato il reparto che ha sofferto maggiormente durante l’ultima stagione. I principali obiettivi per rinforzare la difesa attualmente sono Buongiorno ed Hermoso. Per il difensore spagnolo la chiusura sembra vicina, mentre per Buongiorno è arrivata la prima offerta. Come annunciato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, il Napoli avrebbe presentato una prima offerta al Torino da circa 30 milioni più 5 di bonus. In alternativa gli azzurri avrebbero proposto al Toro una contropartita tecnica al posto dei 5 milioni di bonus.

Giovanni Manna avrebbe deciso dunque di fare sul serio per il difensore del Torino e della Nazionale italiana, presentando una prima offerta monstre al club granata. Sarebbe anche arrivata la controproposta da parte di Urbano Cairo, che avrebbe chiesto al Napoli circa 45 milioni di euro per lasciar partire Buongiorno. C’è ancora distanza tra la proposta del Napoli e la richiesta del presidente del Torino, ma la cifra può essere limata nei prossimi giorni.

Quel che è certo è che il nuovo DS del Napoli sta spingendo per mettere a disposizione di Antonio Conte una difesa di tutto rispetto. Per Mario Hermoso l’affare è praticamente vicino alla definizione, con la firma che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Buongiorno, Manna vorrebbe accelerare i tempi e chiudere l’affare al più presto, anche per evitare l’ingresso di top club nella trattativa. La prima proposta del Napoli non ha soddisfatto le richieste di Urbano Cairo, ma gli azzurri sono pronti ad alzare la propria offerta. Difatti Manna vuole portare a tutti i costi Buongiorno al Napoli, e non si farà spaventare dalle richieste del presidente del Torino. Si attende dunque il rilancio del Napoli per convincere il Torino a cedere Buongiorno.