Mercato Napoli, sprint per Hermoso: novità sulle cifre, filtra ottimismo – ESCLUSIVA

Il Napoli punta forte su Mario Hermoso: il club azzurro prosegue i contatti con l’entourage del calciatore per provare a chiudere subito.

La volontà del Napoli è chiara: formare una rosa all’altezza. Dopo l’avvento di Antonio Conte sulla panchina azzurra, la dirigenza si è fiondata sul mercato, tassello chiave da cui ripartire. A Castel Volturno non è da escludere una mini rivoluzione, motivo per il quale ci sarebbero tanti profili nel mirino.

Uno dei reparti da puntellare è senza dubbio la difesa, che ha sofferto non poco durante la stagione appena conclusa. La retroguardia ha spesso messo in scena individui “inadeguati” per il gioco azzurro, ancor più dopo l’addio di Kim durante la scorsa estate.

A tal proposito, il DS Manna avrebbe individuato alcuni calciatori che farebbero al caso azzurro. Tra questi c’è Alessandro Buongiorno, attualmente in forza al Torino. Il club, però, non vorrebbe fermarsi ad un solo colpo e potrebbe mettere a segno una possibile “doppietta” per la retroguardia. Uno degli obiettivi principali è Mario Hermoso, ormai libero dall’Atletico Madrid, quindi tesserabile a parametro zero.

Il Napoli spinge per Hermoso: le ultime sull’affare

Il Napoli ha individuato Mario Hermoso come l’obiettivo principale per la difesa. L’ormai ex difensore dell’Atletico Madrid è pronto ad una nuova esperienza, e al momento sarebbe molto intrigato dal progetto partenopeo. Come riportato in esclusiva da Marco Giordano per SpazioNapoli Inaki Espizua, agente del calciatore, starebbe svolgendo un ruolo cruciale per l’affare. Ha già parlato del progetto Napoli con i dirigenti e ha sottolineato al difensore la volontà del club di alzare l’asticella sia in Serie A che in Europa.

Negli ultimi giorni c’è stata un’offerta molto importante: triennale con opzione a 3.5 milioni di euro a stagione, come avevamo già annunciato giorni fa, anche se ora si sta provando ad alzare leggermente l’asticella, senza sfociare oltre le soglie della società. Gli azzurri potrebbero aumentare la proposta economica per riuscire a chiudere in tempi brevi l’operazione.

Mario Hermoso è molto attratto dalla possibilità di vestire la maglia del Napoli. Oltre a ciò, l’esperienza campana gli garantirebbe un posto da titolare in un club con un progetto importante, con un allenatore su misura per lo spagnolo: Antonio Conte lo ha scelto come il titolare della difesa a tre, come braccetto di sinistra.

Il tassello da analizzare è sicuramente legato alla volontà del calciatore, che non ha ancora deciso il proprio futuro ma ora ha il Napoli in cima alla lista. Tra le file azzurre, si respira un concreto ottimismo affinché l’operazione vada in porto. Le prossime ore saranno quindi cruciali per concludere l’affare in entrata e non solo. L’ultima parola spetterà anche al presidente De Laurentiis, chiamato a un importante sforzo economico per assicurarsi le prestazioni di un ottimo difensore esperto che sarà a disposizione del neo condottiero.