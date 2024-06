Napoli-Hermoso, c’è la prima offerta: cifre e dettagli – ESCLUSIVA

Il Napoli punta Hermoso per la difesa. Le ultimissime sul possibile colpo del club azzurro.

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata. Dopo aver blindato Antonio Conte per le prossime stagioni, il club azzurro è ormai pronto a fiondarsi sui profili identificati come “opportuni” alla causa azzurra. Infatti, i colpi in entrata saranno decisivi affinché il neo condottiero azzurro possa permettere alla squadra di tornare a competere ad alti livelli. Ovviamente, sarà necessario consolidare alcune operazioni legati ai top player identificati dal DS Manna.

Attualmente, la volontà del club azzurro è quello di lavorare in modo concreto sulla difesa. Tale reparto ha sofferto e non poco durante la stagione appena conclusa. Da qui, nasce infatti la necessità di individuare uno o più profili adatti al gioco partenopeo. Negli ultimi giorni, si è parlato a lungo di Alessandro Buongiorno e dell’offerta recapitata al Torino. Quest’ultima è vera, ma starebbe diventando più difficile del previsto intavolare una trattativa con Urbano Cairo.

Mercato Napoli, presentata l’offerta ad Hermoso: le tempistiche

Sono giorni caldi per il Napoli in ottica futura. Il club azzurro è pronto a chiudere diverse operazioni, ma al momento tutta l’attenzione è concentrata sulla difesa. Come riportato da Marco Giordano in esclusiva per “SpazioNapoli”, la società avrebbe presentato una prima offerta a Mario Hermoso. Quest’ultimo ha salutato l’Atletico Madrid ed è attualmente un free agente. La proposta è molto allettante, in quanto il club di De Laurentiis offre un triennale con opzione a 3.5 milioni di euro a stagione, ma con l’inserimento di alcuni bonus legati alle prestazioni individuali e di squadra che porterebbero il calciatore a guadagnare più di 4 milioni a stagione.

News sul futuro di Hermoso (LaPresse) – spazionapoli.itL’ultima parola spetterà ovviamente al calciatore spagnolo. Quest’ultimo apprezza molto il progetto partenopeo, ancor più dopo l’avvento di Antonio Conte in panchina. Ciò nonostante, però, avrebbe preso tempo per la risposta definitiva.

Negli ultimi mesi, al calciatore è stata recapitata un’offerta da ben 12 milioni di euro a stagione dalla Saudi League. Infatti, l’Arabia Saudita è interessata al calciatore, motivo per il quale potrebbe crearsi una sorta di concorrenza “spietata” dal Medio Oriente. L’affare potrebbe decollare da un momento all’altro, ma nei prossimi giorni l’ormai ex Atletico Madrid darà una risposta definitiva e concreta al Napoli.