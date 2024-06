Lascia il Napoli per andare alla Roma, è una richiesta di De Rossi

È in arrivo un clamoroso colpo di scena in casa Napoli. L’azzurro è pronto a trasferirsi alla Roma, con Daniele De Rossi che sta spingendo per chiudere l’affare.

A Napoli oggi è stato il Conte-day, con il neo allenatore sbarcato nel capoluogo campano in mattinata. Per Conte c’è stato il primo contatto con il centro sportivo di Castel Volturno, ma in cui si è anche parlato sicuramente di calciomercato con Manna.

Il nuovo Direttore Sportivo azzurro dovrà affrontare una sessione di mercato piuttosto impegnativa. Intanto potrebbe arrivare l’addio a sorpresa, con l’azzurro vicino al trasferimento alla Roma.

Napoli, addio a sorpresa: l’azzurro verso il trasferimento alla Roma di De Rossi

Dopo aver chiuso la pratica per il nuovo allenatore, in casa Napoli l’attenzione è rivolta sulla sessione estiva di calciomercato. Il DS Manna sarà estremamente impegnato, visto che dovranno esserci diverse uscite ed entrate nel corso di questo mercato. Alcuni azzurri sono praticamente certi dell’addio, e in queste ore potrebbe aggiungersene un altro a sorpresa. Come riporta Leggo, Daniele De Rossi starebbe spingendo per l’acquisto di Pierluigi Gollini. Il portiere italiano è ancora di proprietà dell’Atalanta, che nel corso di questa estate vorrebbe cederlo definitivamente.

Il Napoli vanta un diritto di riscatto per l’estremo difensore pari a 5 milioni di euro, ma ad oggi gli azzurri non hanno ancora esercitato l’opzione. Approfittando dei dubbi del Napoli, su Gollini si sarebbe fiondata la Roma. Difatti Daniele De Rossi starebbe spingendo per l’acquisto del portiere italiano, che diventerebbe il vice di Svilar nel club giallorosso. Al momento l’affare è in stallo, visto che bisognerà capire qual’è la volontà del Napoli. Qualora gli azzurri decidessero di non esercitare l’opzione per il riscatto di Gollini, la Roma sarebbe pronta ad affondare il colpo ed acquistare il portiere dall’Atalanta.

Le prossime settimane saranno decisive per scoprire quale sarà il futuro club di Pierluigi Gollini, che ad oggi sembra molto lontano dal Napoli. L’estremo difensore ha disputato questa stagione da vice di Alex Meret, e bisognerà capire se intenderà proseguire nel ruolo di secondo, o se cercherà un club che gli garantisca la titolarità. Entro la fine del mese il Napoli dovrà sciogliere le riserve su Gollini, decidendo se riscattarlo o meno dall’Atalanta. Nel corso dei prossimi giorni potrebbe tenersi un incontro per capire la volontà di Gollini, e valutare quindi l’eventuale riscatto. Nel caso in cui ciò non avvenga, la Roma di De Rossi sarebbe pronta all’assalto, ma anche in quel caso bisognerà ascoltare le pretese di Gollini.