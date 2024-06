L’agente arriva in Italia, incontro con il Napoli: De Laurentiis prepara il colpaccio per Conte

In vista del mercato estivo, un’agente sarebbe pronto ad incontrare il Napoli. Aurelio De Laurentiis punta al colpo da novanta per Antonio Conte.

Il Napoli si prospetta tra i club più attivi di questa sessione estiva di calciomercato. Gli azzurri sono chiamati al rilancio dopo una stagione negativa, e le aspettative stagionali passeranno dal mercato estivo.

Sono diversi i nomi sondati da Manna in queste settimane, ma su uno in particolare sarebbe pronto a trattare De Laurentiis. L’agente del giocatore sarà presto in Italia per incontrare il Napoli, e valutare l’eventuale proposta.

Napoli, presto l’incontro di De Laurentiis con l’agente: si prepara il colpo per Conte

Le ultime settimane sono state piuttosto roventi in casa Napoli, ed altrettanto importanti. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha posto le basi per la rinascita del club dopo un’annata complicata, inserendo nel club il nuovo DS Giovanni Manna ed Antonio Conte come tecnico. Nei piani del patron azzurro c’è quello di regalare un colpo da novanta al tecnico salentino. Come riporta Calciomercato.com, è in arrivo l’agente di Federico Chiesa, Fali Ramadani, che incontrerà Giuntoli, ma anche Aurelio De Laurentiis. L’agente dell’esterno bianconero capirà quali sono le intenzioni del club sul futuro di Chiesa, e in caso di esito negativo potrebbe decollare la trattativa con il Napoli.

Fali Ramadani incontrerà in primis Cristiano Giuntoli, che discuterà con l’agente dell’eventuale prolungamento del contratto di Federico Chiesa, che attualmente è in scadenza il 30 giugno 2025. Qualora non arrivasse l’accordo per il rinnovo – cosa molto probabile ad oggi – l’agente sarebbe pronto ad incontrare i due club interessati al giocatore, ossia Napoli e Roma. Attualmente in pole ci sarebbe il Napoli, con Aurelio De Laurentiis che vorrebbe regalare ad Antonio Conte l’esterno italiano. Difatti Chiesa è un pallino del tecnico salentino, visto che lo voleva portare con sé all’Inter. Con diverse stagioni di ritardo, Conte potrebbe finalmente avere Chiesa a disposizione, ma nella sua nuova avventura al Napoli.

Il presidente De Laurentiis sarebbe pronto a fare uno sforzo per accontentare il tecnico salentino. Nei prossimi giorni potrebbe tenersi il primo incontro con Fali Ramadani, dove si potrebbe discutere della cifra d’ingaggio e dell’eventuale contratto di Federico Chiesa. In base alle richieste dell’agente, il patron azzurro deciderà se affondare il colpo o meno. A meno che non arrivino proposte folle e spropositate, De Laurentiis sarebbe pronto a portare Chiesa al Napoli. Sul futuro dell’esterno italiano ci sono ancora diversi dubbi, che però potrebbero iniziare a sciogliersi dopo l’incontro tra Ramadani e Giuntoli. Da lì in avanti si capirà se Chiesa sarà una pista percorribile per il Napoli, o se l’esterno resterà alla Juventus.