Il Milan insidia il Napoli e si inserisce per Buongiorno: già pronta l’offerta

Alessandro Buongiorno è nel mirino delle big italiane. Il Milan starebbe preparando l’affondo per il difensore del Torino.

Sono giorni molto caldi per il futuro di Alessandro Buongiorno. Nonostante il calciatore sia impegnato con l’Italia per l’Europeo, le voci sul futuro circolano in modo molto veloce. Il difensore italiano è reduce da una buonissima stagione con il Torino, anche grazie al lavoro svolto da Ivan Juric. Le prestazioni ottimali ed un carattere forte, hanno permesso al giocatore di attirare l’attenzione delle big italiane e non solo.

Tra le compagini interessante, c’è anche il Napoli di Antonio Conte. Quest’ultimo, stravede per le qualità del calciatore e sarebbe pronto a convincerlo a sposare il progetto azzurro. La rosa partenopea necessita di un rinforzo in difesa, motivo per il quale la dirigenza sembrerebbe decisa ad assecondare le richieste di Urbano Cairo. Il presidente granata, però, spera in una possibile asta che farebbe lievitare il prezzo del cartellino.

Mercato Napoli, c’è anche il Milan su Buongiorno: l’offerta

Il Napoli non è l’unico club italiano sulle tracce di Alessandro Buongiorno. Il futuro del difensore italiano potrebbe essere ancora in Serie A, ma prima bisognerà capire con quale maglia. Come riportato da “SportMediaset”, anche il Milan si sarebbe inserito prepotentemente nella trattativa. Infatti, i rossoneri starebbero progettando un’offerta da ben 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers, impegnato col Bologna nell’ultima stagione. L’idea dei rossoneri sarebbe quella di anticipare la concorrenza, in modo tale da blindare uno dei talenti più promettenti in Italia e non solo.

Il calciomercato sta entrando nel vivo, ma diversi club italiani sono già molto attivi. Su tutti, ci sono Napoli e Milan che potrebbero dar vita ad un importante “duello” di mercato. Infatti, i due club sono molto interessati ad Alessandro Buongiorno, ma prima bisognerà presentare un’offerta che soddisfi Urbano Cairo. Il presidente granata chiede almeno 50 milioni di euro, motivo per il quale sarà necessario uno sforzo economico.

Oltre a ciò, sarò certamente il calciatore a dire l’ultima parola. Quest’ultimo, una volta terminato l’Europeo, dovrà svelare il proprio futuro e scegliere in quale città approdare per continuare la propria carriera calcistica. Le trattative sono ormai ben imbastite, ma prima bisognerà capire la volontà di Alessandro Buongiorno. Le prossime settimane saranno ovviamente cruciali ed indirizzeranno le operazioni in una direzione o nell’altra.