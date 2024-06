Calciomercato, l’ex Napoli via a 0: occasione per il grande ritorno?

L’ex Napoli si svincolerà dal proprio club a fine stagione: una nuova occasione per il grande ritorno sotto l’ombra del Vesuvio.

La stagione calcistica 2023/24 si chiuderà il 30 giugno 2024: una data importante che sancirà la divisione di più calciatori dai propri club. Tra questi c’è anche Mario Hermoso, obiettivo del Napoli per la difesa e prossimo allo svincolo dato il contratto in scadenza imminente. All’estero possono nascere opportunità di mercato che potrebbero condurre Manna a prendere seriamente in considerazione nuovi profili per rinforzare più reparti della squadra.

Antonio Conte ha bisogno di una rosa profonda per far fronte alle difficoltà del prossimo campionato in cui il Napoli dovrà dimostrare di esser tornato a ricoprire un ruolo competitivo in Serie A ed anche in Coppa Italia, competizione sfortunata negli ultimi anni per gli azzurri. A centrocampo ci saranno diversi addii: Traorè e Dendoncker faranno ritorno ai propri club di appartenenza mentre Zielinski passerà all’Inter a parametro zero.

Intanto, con una nota ufficiale il Tottenham ha salutato quattro calciatori in scadenza di contratto: Eric Dier, Ivan Perisic, Ryan Sessegnon e Japhet Tanganga. Da quest’estate, però, sarà disponibile anche Tanguy Ndombele che potrebbe far ritorno presso il capoluogo campano dopo anni in prestito in giro per l’Europa.

Ritorno al Napoli? Ndombele rimane una suggestione

Il centrocampista francese può diventare più di una suggestione. Ndombele non gioca con il Tottenham dal gennaio 2022, prima di passare al Napoli con cui ha vinto uno storico scudetto ed al Galatasaray con cui ha alzato in cielo un campionato turco. Il giocatore ha conquistato il popolo napoletano nel suo anno in Campania nonostante non abbia lasciato il segno in maniera indelebile.

Ha fatto parte del gruppo scudetto e rimarrà impresso nella mente e nel cuore del popolo partenopeo che sarebbe lieto di riaccoglierlo a Napoli. Una semplice suggestione di mercato che potrebbe trasformarsi in realtà data la scarsità di alternative nel pacchetto centrocampisti.