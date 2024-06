Calciomercato, fu a un passo dal Napoli a gennaio: ora sta per andare al West Ham

Nel corso del mercato di gennaio, il Napoli fu vicino a diversi colpi, che poi sono sfumati. Ora il vecchio obiettivo è vicino al trasferimento al West Ham.

La scorsa sessione estiva di calciomercato è stata disastrosa per il Napoli, con diversi acquisti che non sono stati effettuati. Durante il mercato invernale, la società ha provato a rimediare ai problemi, ma senza riuscirci.

Difatti il Napoli è stato vicino a chiudere alcuni colpi a gennaio, ma che poi sono saltati clamorosamente. L’ex obiettivo ora è vicino al West Ham.

Calciomercato, il Napoli fu vicino al suo acquisto: ora è ad un passo dal trasferimento al West Ham

Durante la sessione invernale di calciomercato, il DS Mauro Meluso ha provato ad effettuare alcuni colpi per risollevare il Napoli. Tra i giocatori che furono molto vicino al trasferimento al Napoli c’è il difensore argentino dell’Udinese, Nehuen Perez. L’argentino è ora uscito dai radar del Napoli, ma per lui sarebbe vicina la cessione in Premier League. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Nehuen Perez sarebbe finito nel mirino di vari club di Premier League, con il West Ham che attualmente è in pole per il suo acquisto.

L’ex obiettivo di mercato del Napoli è dunque vicino a dire addio all’Italia, con l’Inghilterra che lo attende. Il West Ham si starebbe muovendo in maniera concreta per l’acquisto di Nehuen Perez, con un primo sondaggio effettuato negli ultimi giorni. Dopo esser saltato il trasferimento al Napoli, è pronto il passaggio al West Ham per Nehuen Perez, che dunque saluterà l’Udinese.