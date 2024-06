Napoli, due “nuovi-vecchi” acquisti per Conte: primo incontro a Dimaro

Per Antonio Conte, in attesa della sua conferenza stampa di presentazione come allenatore del Napoli, bisogna segnalare due ‘nuovi-vecchi’ acquisti.

Aurelio De Laurentiis sa benissimo di permettersi di commettere di nuovo tutti gli sbagli fatti nella gestione post scudetto. Proprio per questo motivo, il patron partenopeo ha prima chiamato Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo e poi ha ingaggiato Antonio Conte come nuovo allenatore del team campano.

Una volta ufficializzati questi due arrivi, infatti, il Napoli è diventato uno dei club di Serie A più sotto la lente d’ingrandimento a causa dei suoi tanti obiettivi di mercato. In queste prime settimane estive del calciomercato, di fatto, al club partenopeo sono stati accostati diversi calciatori. Tra questi bisogna anche aggiungere due ‘nuovi-vecchi’ acquisti, ovvero Walid Cheddira e Michael Folorunsho.

Napoli, Cheddira e Folorunsho saranno a disposizione di Conte: le ultime

Questi due giocatori, infatti, sono sì di proprietà del Napoli, ma non hanno mai vestito la maglia azzurra. Proprio su di loro bisogna registrare delle novità importanti di ‘Sky Sport Italia’. Secondo quanto riportato dalla redazione sportiva della tv satellitare, di fatto, Walid Cheddira e Michael Folorunsho ( sempre se quest’ultimo dovesse uscire presto con l’Italia di Luciano Spalletti dal prossimo Europeo) andranno a Dimaro per essere a disposizione di Antonio Conte.

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare in caso che arrivi un’offerta per loro due prima del ritiro in Trentino. C’è da dire che tra i due quello che è più probabile ad andare via di nuovo è sicuramente Walid Cheddira. Mentre Michael Folorunsho, dopo la grandissima stagione disputata quest’anno nel Verona di Marco Baroni, ha sicuramente più possibilità di far parte della rosa del Napoli di Antonio Conte.

Con le sue prestazioni nel Verona, l’ex Bari ha conquistato un posto anche nella Nazionale italiana. Lo stesso Luciano Spalletti, di fatto, crede molto nel centrocampista, visto che ha confermato la sua presenza nella sua Italia per il prossimo Europeo che inizierà venerdì sera con la sfida tra la Germania padrone di casa e la Scozia.

Michael Folorunsho, quindi, potrebbe essere l’anno prossimo una delle prime alternative a centrocampo per Antonio Conte. Mentre per Walid Cheddira, dopo la retrocessione in Serie B con il Frosinone di Eusebio Di Francesco, sembra essere sempre più probabile un nuovo prestito in qualche squadra.

Sul fronte ‘nuovi acquisti’, invece, il Napoli sta continuando a spingere per Alessandro Buongiorno, Mario Hermoso e Romelu Lukaku.