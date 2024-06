Mercato Napoli, un altro duello con il Milan: asta per l’esterno dalla Serie A

Napoli e Milan hanno diversi obiettivi in comune in questa sessione di calciomercato estiva. Tra questi bisogna sicuramente inserire un esterno di un club di Serie A.

Dopo l’ultima stagione, di fatto, Napoli e Milan sono tre le squadre del campionato di Serie A in cui nella prossima estate ci saranno più cambiamenti. Basti pensare che sia i partenopei che i rossoneri hanno cambiato il rispettivo allenatore. Antonio Conte, infatti, è la nuova guida tecnica del team azzurro, mentre Paulo Fonseca prenderà il posto di Stefano Pioli.

Quest’ultimo, inoltre, era stato accostato fortemente al Napoli che, però, ha poi deciso di puntare tutte le proprie fish su Antonio Conte. Ma, oltre al ‘mercato degli allenatori’, gli azzurri hanno dovuto già ‘scontrarsi’ tante volte con il Milan in queste prime settimane di calciomercato estivo. Uno di questi duelli, oltre a quelli su Buongiorno e su Dovbyk, riguarda il giovane Patrick Dorgu del Lecce.

Calciomercato Serie A, Napoli e Milan seguono Patrick Dorgu del Lecce: ecco tutti i dettagli

Come scritto su X da ‘Nicolò Schira’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, anche il Napoli è sulle tracce del terzino sinistro classe 2004. I dirigenti del club azzurro, dunque, hanno chiesto al Lecce delle informazioni sulla possibilità di acquisire le prestazioni di Patrick Dorgu.

Anche se il Milan è sicuramente davanti ad uno dei gioielli della Primavera del Lecce che ha vinto lo scudetto di categoria nel 2023. Patrick Dorgu, danese e preso dal team giallorosso nel 2022 dalle giovanili del Nordsjaelland, si è poi messo in evidenza in prima squadra nel corso della stagione conclusasi solo due settimane fa.

Patrick Dorgu, infatti, ha collezionato la bellezza di 32 partite nel campionato di quest’anno, dove ha saputo anche realizzare ben 2 gol. Da segnalare, inoltre, l’interesse dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Nei giorni scorsi, dunque, il nome del calciatore danese (classe 2004) era stato accostato proprio all’ultima vincitrice dell’Europa League.

L’Atalanta, a differenza di Milan e Napoli, ha anche una carta da giocare per convincere il Lecce a cedere Dorgu, ovvero quella di Roberto Piccoli. Quest’ultimo, infatti, ha giocato l’ultima stagione in prestito proprio dal team pugliese e potrebbe rappresentare la chiave giusta per battere la concorrenza dei rossoneri e dei partenopei e, quindi, acquistare a titolo definitivo le prestazioni del laterale sinistro danese. Staremo a vedere, dunque, chi riuscirà a prendere uno dei prospetti più importanti della nostra Serie A.