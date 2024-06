Osimhen, l’Al Ahli si fa sotto: svelata la reazione del nigeriano

Ancora da definire il futuro di Osimhen. Sul nigeriano non solo club europei: l’Arabia vuole ancora il bomber.

Non ci sono ancora certezze in merito al futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano pare destinato a lasciare Napoli senza ombra di dubbio a seguito del rinnovo ponte di dicembre, ma ad oggi, la destinazione finale dell’ex Lille è ancora sconosciuta.

La Premier League, con i soliti Chelsea ed Arsenal, il Paris Saint Germain, i nomi sono ormai da tempo gli stessi ma l’affondo decisivo non è ancora arrivato, tanto da frenare il Napoli nella ricerca di un eventuale sostituto, con Romelu Lukaku indicato da Antonio Conte come primo nome nella lista. Intanto, l’Al Ahli si fa nuovamente sotto per il bomber del Napoli, incassando per ora una risposta negativa dal giocatore stesso.

Cessione Osimhen, l’Arabia vuole ancora l’attaccante: le idee del calciatore sono chiare

La scorsa estate, seppur per poche settimane, Osimhen sembrò destinato ad unirsi alla Saudi League. Lo stesso Aurelio De Laurentiis confermò la volontà degli arabi, che però non raggiunsero mai il “duecentino” citato dal numero uno del club partenopeo. Anzi, a quanto pare i rapporti tra il Napoli e le società arabe si incrinarono a seguito di alcune risposte ricevute dallo stesso De Laurentiis, sino ad arrivare al clamoroso sgarbo Veiga, passato in Arabia sul punto di firmare con gli azzurri.

Secondo Gianluigi Longari, però, il mondo calcistico arabo non ha dimenticato Osimhen, anzi, gli emiri sarebbero pronti a rifarsi sotto per il bomber. Di seguito, il tweet pubblicato dal giornalista di SportItalia sul suo account ufficiale:

🚨 A Ahli 🇸🇦 ha manifestato interesse anche in questa sessione di mercato per Victor #Osimhen del #Napoli. Nulla di avanzato per il momento, la volontà dell’attaccante resta quella di proseguire in Europa. — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2024

L’Al Ahli avrebbe quindi sondato nuovamente in maniera concreta il terreno per il calciatore, seppur non iniziando una vera e propria trattativa. La volontà di Osimhen, però, non sarebbe cambiata: anche la scorsa estate il 9 del Napoli chiarì che avrebbe preferito proseguire in Europa, una scelta che avrebbe già confermato nuovamente agli emissari della Saudi League. Il sogno di Osimhen resta quindi la Premier League, da sempre campionato preferito del ragazzo di Lagos, che sogna di ripercorrere le orme di Didier Drogba, suo idolo e probabilmente attaccante africano più decisivo nella storia del massimo campionato inglese.