News SSC Napoli, Osimhen da pelle d’oca: il messaggio sui social fa il boom di like – FOTO

Ancora da definire il futuro di Osimhen. Intanto, il nigeriano ha rilasciato un messaggio attraverso i suoi canali social.

Victor Osimhen con ogni probabilità lascerà Napoli. Il centravanti nigeriano, protagonista assoluto del terzo scudetto, vinto da capocannoniere, dovrebbe liberarsi dalla società azzurra attraverso il pagamento della clausola rescissoria inserita nel suo contratto al momento del rinnovo.

In attesa di capirne di più sul futuro, il nigeriano è molto attivo sui social, pubblicando talvolta anche frasi motivazionali e significative.

Osimhen, l’attaccante rilascia un messaggio su Instagram: le sue parole

Al momento, non c’è ancora nessuna certezza in merito al club che si accaparrerà il numero 9 del Napoli. Osimhen sogna la Premier League, ma i contatti con il Chelsea non avrebbero portato i frutti sperati, ci sarebbe però anche l’Arsenal sulle sue tracce.

Infine, notizia di questa sera, la “solita” Arabia Saudita, che già la scorsa estate aveva provato a ricoprire Osimhen d’oro, una opzione che non stuzzica particolarmente l’ex Lille. Nel mentre, Osimhen si è espresso attraverso i suoi canali social, questo il post pubblicato quest’oggi su Instagram.

“Non dimenticare mai di pregare. Viviamo in un mondo in cui la Tua gioia crea problemi alle persone e i Tuoi problemi danno loro gioia”. Questo il messaggio rilasciato dal bomber, da sempre molto legato alla propria religione. Un post, quello di Osimhen, che ha trovato parecchia approvazione tra i suoi seguaci, che l’hanno inondato di likes.