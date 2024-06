Mercato Napoli, un altro centrocampista nel mirino: Conte lo ha già allenato

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. La dirigenza avrebbe individuato un noto centrocampista per rinforzare la mediana.

La stagione del Napoli è stata molto deludente, motivo per il quale c’è l’assoluta necessità di invertire la rotta. Una prima dimostrazione della volontà di De Laurentiis è arrivata con l’ingaggio di Antonio Conte. Quest’ultimo è un allenatore vincente, e di certo vorrà fare bene in Italia. Il tecnico ha individuato Napoli come il posto giusto da cui ripartire, ma prima andranno fatto le giuste scelte di mercato.

I dirigenti azzurri starebbero lavorando proprio in questa direzione. Infatti, l’obiettivo è quello di individuare i profili più adatti al gioco di Conte e inserirli nel contesto azzurro. I calciatori nel mirino sono diversi, motivo per il quale andrà fatto un giusto casting in vista delle prossime settimane. La zona di campo da rafforzare è certamente la mediana, la quale sarà anche orfana di Piotr Zielinski. A tal proposito, ci sarebbero più giocatori nel mirino della dirigenza.

Mercato Napoli, diversi nomi per il centrocampo: le possibili scelte

Il mercato non è entrato ancora nel vivo, ma in casa Napoli si sta provando ad anticipare diversi colpi. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” ci sarebbero diversi nomi nel mirino della società. Tutti occupano una zona del campo cruciale: la mediana. I profili che piacciono sono Brescianini, Hojbjerg, Konè e poi c’è Folorunsho che rientrerà dal prestito all’Hellas Verona. Antonio Conte è chiamato a scegliere uno tra questi, anche se il centrocampista del Tottenham ha già lavorato con l’allenatore italiano diversi mesi fa.

Aurelio De Laurentiis dovrà assecondare le richieste di Conte, motivo per il quale la società è attiva sul mercato in entrata. I reparti da rinforzare son tanti, ma in modo particolare il centrocampo necessita di più investimenti. Infatti, il lavoro del DS Manna dovrà essere quello di individuare il profilo migliore per la causa azzurra.

Al momento, le “analisi” sono estese anche all’estero, dove son presenti tanti calciatori di qualità. L’ultima parola spetterà poi al presidente e all’allenatore, i quali valuteranno tutti i fattori per mettere a segno un ottimo colpo. Le prossime settimane saranno determinanti per individuare e scoprire la volontà del club legata al mercato. Un altro fattore da analizzare sarà quello legato al budget fissato dal patron, che ovviamente sarà determinante ai fini degli acquisti.