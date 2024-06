Mercato Napoli, nuovo nome per il centrocampo: occhi su un talento dall’Austria

Gli azzurri aggiungono un nuovo nome alla propria lista dei desideri, piace il giovane centrocampista della nazionale austriaca.

Lavori in corso per il Napoli che si avvicina a piccoli passi alla nuova stagione. Il primo importante movimento, vale a dire l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra, sarà seguito da un gran numero di operazioni in entrata e in uscita. La rosa partenopea è destinata a cambiare la propria forma e adattarsi al 3-4-3 proposto dal tecnico salentino, Manna è in prima linea per garantire grandi talenti all’ex allenatore interista. Tutti i reparti subiranno delle modifiche, i tifosi attendono di conoscere i primi innesti.

Tra i giocatori che potrebbero giungere nel capoluogo campano è apparso un nuovo nome, vale a dire Alexander Prass: il centrocampista è gradito dal direttore sportivo napoletano che ha deciso di inserirlo nella liste dei desideri per il nuovo centrocampo, grande sorpresa per il popolo napoletano.

Napoli, per il centrocampo piace Alexander Prass

Alexander Prass è il nuovo nome accostato al Napoli. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Manna avrebbe inserito il giocatore nella lista dei possibili eredi di Piotr Zielinski. Il centrocampista austriaco classe 2001 messosi in mostra nell’ultima stagione allo Sturm Graz, società che ne detiene il cartellino, rappresenterebbe un’occasione low cost per gli azzurri poiché il valore di mercato si aggira intorno ai dieci milioni di euro. L’austriaco potrebbe ricoprire il ruolo di mezz’ala nel folto centrocampo di Conte, le spiccate caratteristiche offensive hanno attirato l’attenzione del Napoli che nelle prossime settimane potrebbe affondare il colpo in maniera decisiva.

In particolare, i 7 gol uniti ai 4 assist nelle 30 partite disputate nella appena conclusa stagione da Prass avrebbero convinto il direttore sportivo Manna a inserirlo nella lista dei centrocampisti graditi. Il giocatore sarà impegnato negli imminenti Europei di scena in Germania con l’Austria, occasione importante per rendersi visibile anche agli occhi dei tifosi azzurri. Sarà da capire la volontà del Napoli di accelerare per il giovane talento, Prass potrebbe mettersi in mostra in Germania e il valore del cartellino potrebbe vistosamente schizzare.

La dirigenza partenopea resta, al momento, vigile sul giocatore e valuta ulteriori profili come Khéphren Thuram e Javi Guerra, nome più rimbombante per il post Zielinski ma attenzione alle possibili sorprese. Una di queste sarebbe proprio Prass con un gran numero di inserimenti nell’area avversaria e assist a servizio della formazione napoletana: nuova fantasia per il Napoli di Conte.