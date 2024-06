Mercato Napoli, Manna cerca anche l’attaccante di riserva: due nomi in pole

Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Il DS Manna lavora al reparto offensivo in vista della nuova stagione.

La stagione è conclusa ed i campionati sono fermi per fare spazio all’Europeo. Ciò nonostante, però, in casa Napoli si lavora già alla prossima annata. Infatti, l’avvento del DS Manna e di Antonio Conte all’interno del progetto azzurro, hanno ridato la giusta “felicità” al popolo partenopeo e non solo. Infatti, il lavoro che andrà a svolgere il neo tecnico sarà senza dubbio molto importante, ma prima bisognerà intervenire sul mercato in entrata e non solo.

A Castel Volturno c’è l’assoluta consapevolezza che la rosa va rinforzata. Il gruppo è molto promettente, ma con due-tre innesti mirati la situazione migliorerebbe nettamente. Il nuovo allenatore porta con sé garanzie molto importanti, motivo per il quale ora la palla passa ad Aurelio De Laurentiis che dovrà “indirizzare” le operazioni. Uno dei reparti che subirà più modifiche è certamente l’attacco, il quale con ogni probabilità sarà orfano di Victor Osimhen nella prossima stagione.

Mercato Napoli, Manna lavora all’attacco: i nomi nel mirino

In casa Napoli c’è una priorità assoluta: sistemare Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha rinnovato nei mesi scorsi, ma nel contratto è stata inserita una clausola rescissoria da ben 120 milioni di euro. Tale cifra sarà necessaria per il club azzurro per assicurarsi un grosso guadagno economico nei prossimi mesi. Una volta perfezionata la cessione del nigeriano, però, andrà trovato un sostituto all’altezza. Intanto, il DS Manna oltre alla punta titolare, starebbe lavorando anche al possibile acquistato legato all’attaccante di riserva.

Come riportato da “Il Corriere dello Sport”, il DS Manna avrebbe individuato due calciatori ideali per il Napoli. Il primo sarebbe Lorenzo Lucca, il quale nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Udinese centrando la qualificazione all’ultima giornata. Il giovane attaccante vanta ottime doti fisiche e atletiche, motivo per il quale potrebbe “misurarsi” in un contesto molto più importante come quello azzurro, ancor più dopo l’avvento dell’ex tecnico della Juventus.

L’altro nome è invece quello di Jorgen Strand Larsen, attualmente in forza al Celta Vigo. Al momento, si tratta di semplici ipotesi visto che il club è focalizzato su altre operazioni. Le richieste di Antonio Conte sono molto chiare, ma ovviamente spetterà al presidente De Laurentiis decidere se assecondare o meno tutte le idee del tecnico. Nelle prossime settimane, sono infatti attese novità importanti legati ai possibili colpi in entrata.