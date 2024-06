Kvara, che novità ad Euro 2024 con la Georgia: cambia ruolo! L’annuncio del CT

Khvicha Kvaratskhelia si prepara a scendere in campo con la propria Nazionale. L’azzurro sarà impegnato nel prossimo Europeo.

La Georgia ha già scritto la storia ancor prima dell’inizio dell’Europeo. Infatti, la Nazionale ha centrato una storica qualificazione agli Europei che ha permesso a Kvaratskhelia e compagni di entrare di diritto nella storia. Adesso, la competizione sta per iniziare e ogni calciatore proverà a mettersi in mostra per far trapelare tutte le proprie qualità.

Tra i punti cardini della squadra, c’è ovviamente Kvaratskhelia. Quest’ultimo veste i panni dell’uomo dei sogni, in quanto grazie alla sua parentesi a Napoli è riuscito a diventare un beniamino per il suo popolo. Non a caso, proprio in Germania proverà a condurre la sua squadra verso una grande impresa. A tal proposito, il CT Sagnol ha svelato un’idea inedita per il calciatore.

Georgia, Sagnol reinventa il ruolo di Kvara: le ultime

Willy Sagnol, attuale CT della Georgia, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando le qualità di Khvicha Kvaratskhelia e sottolineando che l’esterno del Napoli agirà da centravanti. Di seguito le sue parole.