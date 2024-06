Roma-Politano, arrivano conferme: spunta la richiesta di ADL

Matteo Politano può salutare il Napoli nelle prossime settimane. Al momento, la Roma spinge per l’acquisto del calciatore.

Il Napoli è focalizzato sulla nuova stagione, ancor più dopo l’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il neo allenatore gode di una mentalità vincente, motivo per il quale vorrebbe permettere alla squadra di tornare all’apice della Serie A e non solo. Per far sì che ciò avvenga, sarà necessario intervenire sul mercato in entrata. Oltre ai calciatori da acquistare, andranno però analizzate anche diverse situazioni legate ai possibili partenti.

Infatti, il presidente De Laurentiis è pronto ad ascoltare ogni singola offerta che arriverà a Castel Volturno. Per la società non esistono “incedibili”, a meno che non si tratti di Khvicha Kvaratskhelia. Infatti, uno dei possibili partenti potrebbe essere Matteo Politano, il quale ha mercato in Serie A. Nelle ultime ore, la Roma si è mossa per l’acquisto a titolo definitivo, ma al momento l’operazione è alle battute iniziali.

Mercato Napoli, Politano piace alla Roma: la volontà del club

Le strade di Matteo Politano e del Napoli potrebbero separarsi nell’immediato futuro prossimo. Allo stato attuale delle cose, l’esterno azzurro non è incedibile, motivo per il quale la società starebbe lavorando ad una possibile cessione. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” la prima possibile acquirente sarebbe la Roma, con Daniele De Rossi che avrebbe già dato l’ok all’affare. Ovviamente, prima di mettere nero su bianco la firma sul contratto coi giallorossi, sarà necessario trovare una quadra con Aurelio De Laurentiis.

La cessione di Matteo Politano potrebbe concretizzarsi a causa di diversi fattori. Uno di questi sarebbe legato ovviamente alla volontà di Aurelio De Laurentiis di investire su un profilo diverso. Prima di concludere l’operazione in uscita, il club azzurro dovrà trovare un accordo con la Roma. Infatti, la società valuta il calciatore circa 15 milioni di euro, motivo per il quale non intende fare sconti a nessuno. Il numero uno dei partenopei non è proiettato verso una svendita dei suoi “uomini, quindi la trattativa potrebbe essere più ostica del previsto.

D’altro canto, la Roma potrebbe effettuare uno sforzo economico per Politano. Il calciatore ha già vestito la maglia giallorossa nel settore giovanile e nel lontano 2020 è stato ad un passo dall’approdo nella Capitale. A distanza di alcuni anni, però, la situazione potrebbe avere un epilogo finale a causa della volontà della società azzurra e non solo.