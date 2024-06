Conte da brividi: “Napoli è un privilegio, mi evoca un ricordo speciale” (VIDEO)

Antonio Conte ha appena rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del Napoli.

Nella giornata di mercoledì è arrivato il tanto atteso annuncio su X da parte di Aurelio De Laurentiis dell’ingaggio di Antonio Conte come nuova guida tecnica del suo Napoli. Quanto è stato ufficializzato l’arrivo del tecnico pugliese, di fatto, nella piazza partenopea è scattato un entusiasmo che ha fatto dimenticare la stagione deludente appena conclusa.

Con l’arrivo di Antonio Conte, dunque, per il Napoli si aprono nuovi scenari di mercato. Basti pensare che al club partenopeo sono accostati in questi giorni giocatori importanti come Alessandro Buongiorno, Federico Chiesa e Romelu Lukaku. Tuttavia, in attesa di notizie in sede di calciomercato, bisogna ‘accontentarsi’ del primo intervento dell’ex ct dell’Italia come nuova guida tecnica azzurra.

Conte alla piazza partenopea: “Amma faticà. Napoli sarà un’esperienza unica”

Antonio Conte, esattamente ai microfoni ufficiali del club, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose: Napoli è una città tra le più belle del mondo. Il popolo napoletano ha una grande passione. So che sarà un’esperienza bellissima ed unica. E’ un privilegio”.

Dichiarazioni Antonio Conte (LaPresse) spazionapoli.itIl tecnico pugliese ha poi continuato, ricordando la sua prima volta nell’impianto di Fuorigrotta: “In un Napoli-Lecce, dove abbiamo perso per 3-2 per il gol di Carnevale, ho marcato Maradona ed ho segnato il mio primo gol in Serie A: davvero una grande soddisfazione”. Antonio Conte ha poi chiuso il suo intervento con un messaggio diretto ai tifosi azzurri: “All’ambiente partenopeo posso dire solo una cosa: ‘Ammà faticà’”.

Con queste dichiarazioni, di fatto, l’ex ct della Nazionale italiana ha subito ribadito il suo intento, ovvero quello di far rispettare alla squadra il suo grandissimo mantra, ovvero il lavoro. Antonio Conte, di fatto, ha sempre spinto i gruppi che ha allenato al massimo per ottenere dei risultati che all’inizio nessuno si aspettava. Proprio per questo motivo, infatti, ci sarà tantissima attenzione sul lavoro del tecnico pugliese già a partire dei prossimi ritiri estivi del Napoli a Dimaro e Castel di Sangro.