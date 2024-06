Chiesa-Napoli, il colpo è possibile: la rivelazione è clamorosa

Chiesa-Napoli è una pista concreta: novità da Alfredo Pedullà su cosa può succedere sul futuro del calciatore della Juventus.

L’arrivo di Antonio Conte ha riacceso l’entusiasmo di tutti i tifosi del Napoli. Adesso i supporters partenopei sognano un ritorno ad altissimi livelli del loro club e di tornare a riavvicinarsi al tricolore conquistato due anni fa. Diventa quindi già tempo di calciomercato e gli esperti iniziano già ad analizzare quale potrebbe essere la lista della spesa del tecnico salentino.

Si è parlato tanto negli ultimi giorni proprio di Federico Chiesa. L’esterno della Juve potrebbe lasciare i bianconeri dopo l’arrivo di Thiago Motta e si è vociferato anche di un possibile arrivo al Napoli. Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del suo futuro sul suo canale Youtube, descrivendo il possibile scenario futuro anche in ottica azzurra.

Chiesa-Napoli, incredibile annuncio

L’esperto di mercato di Sportitalia ha così confermato la possibilità concreta di un suo addio: “Chiesa può essere un uomo mercato. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e non sono previste situazioni per un rinnovo per un altro anno. Vuole capire se è dentro o fuori al progetto di Thiago Motta e al momento è più fuori. Vuole un esterno offensivo che giochi pensando anche ai ripiegamenti difensivi e la Juve sta puntando così diversi esterni, come Greenwood. Non è invece su Gudmundsson, possono esserci delle sorprese“.

Andando nello specifico, il giornalista ha poi chiarito meglio cosa potrà succedere: “Cosa farà Chiesa? La Juve l’ha messo sul mercato e ha memorizzato di sicuro qualche interesse dall’estero, ma non dalla Premier di maggior riferimento. Le possibilità che lui resti in Italia sono concrete, presto arriverà il suo agente Ramadani, che è a corrente della situazione. Lo apprezza moltissimo De Rossi alla Roma, ma attenzione alla stima immensa di Antonio Conte nei suoi confronti. Ai tempi dell’Inter entrò quasi in rotta di collisione con i suoi dirigenti dopo aver chiesto il suo acquisto”.

Pedullà ha così espresso come il Napoli possa chiudere questo clamoroso colpo: “Mi risulta che sia ora nella sua lista della spesa, potrebbe anche esserci uno scambio (non alla pari) con Di Lorenzo, o anche come trattative separate. Penso che possano prendere un altro esterno anche nel caso in cui resti Kvaratskhelia. Se ci fosse la possibilità di prendere Chiesa, loro andrebbero. La valutazione non sarebbe di 40 milioni visto l’anno dalla scadenza, forse 25“.

Nessun dubbio quindi: il colpo Chiesa è una possibilità concreta al di là di un eventuale addio di Kvaratskhelia. Si può così davvero sognare un reparto offensivo che possa schierare due degli esterni migliori del nostro campionato e del mondo: sarebbe davvero un attacco da sogno.