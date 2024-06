Buongiorno al Napoli, Cairo dice tutto: la rivelazione su Conte

Il Napoli punta Buongiorno che potrebbe rappresentare un profilo in grado di fare la differenza: le parole di Cairo.

Conte è finalmente diventato il nuovo tecnico del Napoli e presto ci saranno novità importanti in ottica calciomercato. Nell’ultima stagione la squadra ha dato poche sicurezze in fase difensiva pertanto si pensa all’acquisto di Alessandro Buongiorno, attuale difensore del Torino che potrebbe dare una stabilità importante e ripristinare in modo positivo le sorti della squadra.

Cairo svela tutto sul futuro di Buongiorno

Urbano Cairo è intervenuto alla presentazione del libro “C’è solo un presidente”, scritto dai giornalisti Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano su Silvio Berlusconi storico rappresentante del Milan. L’attuale presidente del Torino si è espresso sul rapporto con Antonio Conte e sulla situazione di mercato del club mettendo in luce Buongiorno, profilo ricercatissimo dal Napoli.

Per lui sia il difensore che Bellanova sono dei punti di riferimento e non vorrebbe che la squadra partenopea portasse via il vicecapitano granata. Queste sono le sue parole sul tecnico azzurro:

“Conte interessato a Buongiorno? L’ultima volta l’ho visto al Festival dello Sport l’anno scorso, non so se gli piaccia tanto Buongiorno. Per noi sarebbe il capitano ideale, sarei contento se rimanesse con noi”.

Non sarà facile acquistare il calciatore ma il patron del Napoli è pronto a fare di tutto per poter accontentare le richieste di Antonio Conte che intende dare una svolta a questo club. La scorsa annata ci sono stati più bassi che alti e si sono visti ben 3 cambi sulla panchina nel corso di un’unica stagione, adesso il tecnico sarà decisivo per dare sicurezze e speranze ai tifosi che vogliono vedere nuovamente il club nelle zone alte della classifica.

Alessandro Buongiorno ha fatto una stagione strepitosa, con 29 presenze in Serie A, con anche 3 gol messi a segno, score di grade livello per un difensore centrale. Solidità difensiva e grinta sono i suoi punti forti, e il suo cartellino è valutato circa 40 milioni ma il prezzo potrà addirittura salire poiché per Cairo il difensore rappresenta un elemento fondamentale per il Torino.

Aurelio De Laurentiis sta spingendo anche per Mario Hermoso – altro difensore in grado di dare un enorme qualità al reparto – che rispetto al primo ha più esperienza a livello europeo e può garantire un salto di qualità importante ad Antonio Conte. Considerando le caratteristiche di gioco del tecnico salentino si cercherà di fare uno sforzo in più per portare il calciatore all’ombra del Vesuvio.