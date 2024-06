Alvino: “De Laurentiis farà operazioni inedite”, poi svela il futuro di Kvaratskhelia e Lukaku

Il giornalista napoletano si esprime sull’imminente finestra di mercato degli azzurri, l’annuncio sorprende i tifosi.

In casa Napoli, in seguito al tanto desiderato annuncio ufficiale di Antonio Conte, lo sguardo è proiettato al calciomercato. Gli azzurri sono chiamati ad apportare modifiche alla rosa mettendo a segno importanti colpi e realizzando ottime cessioni, il lavoro è affidato al neo direttore sportivo Giovanni Manna. C’è tanta attesa sulle prossime operazioni che l’ex Juventus porterà a termine, con l’arrivo del tecnico salentino i tifosi sperano in acquisti di grande livell0. Il processo di rifondazione sembra essersi avviato nel migliore dei modi, nel cuore dei tifosi azzurri è ritornato a regnare un forte entusiasmo. Proprio sul mercato dei partenopei si è espresso Carlo Alvino, il suo annuncio su Kvara, Lukaku e sulla gestione di De Laurentiis hanno colto di sorpresa i supporters napoletani.

Alvino: “Per ADL la prima volta in 19 anni”, poi su Kvara e Lukaku

I tifosi azzurri attendono gli sviluppi di mercato, la formazione messa a disposizione di Antonio Conte prenderà forma nei prossimi giorni. Proprio sui colpi messi a segno dagli azzurri, in particolare sulla gestione di Aurelio De Laurentiis e sul futuro di Kvara e Lukaku, si è espresso Carlo Alvino. Di seguito quanto dichiarato dal giornalista sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Per la prima volta in 19 anni di presidenza, il patron Aurelio De Laurentiis farà operazioni che non ha mai preso in considerazione. Il Napoli delega a Manna e Conte la gestione del club, ma lui sarà sempre attento.”Lukaku? La fretta è cattiva consigliera, facciamo lavorare chi e aspettiamo il momento giusto. Kvara? Ho saputo che per Conte è una pedina imprescindibile, è un pilastro fondamentale del Napoli della prossima stagione. Poi, se dovesse arrivare un’offerta monstre verrebbe valutata”.

Queste le parole di Alvino che ha sottolineato come il presidente abbia deciso di affidarsi pienamente alla coppa ex Juventus che soddisferà in chiave mercato.

Chiare indicazioni, inoltre, su quello che sarà il futuro dei due calciatori. Si fa sempre più vicina la permanenza del georgiano che dovrebbe rinnovare il proprio contratto con un importante adeguamento di stipendio, le minacce del Paris Saint Germain sembrano essere svanite. Sembra esserci fiducia invece sul fronte Lukaku, ma secondo il giornalista di fede partenopea è ancora presto per definire il futuro del centravanti belga che sogna di ritrovare Antonio Conte come tecnico.