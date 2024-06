Accostato al Napoli, sfuma l’affare: arriva l’annuncio, colpo in Serie A

Sfuma un obiettivo di mercato del Napoli. Un altro club di Serie A ha anticipato gli azzurri in vista della nuova stagione.

Il Napoli è tra le società più attive sul mercato in entrata. Gli azzurri hanno la necessità di cancellare quanto accaduto nella stagione appena terminata, visto l’incredibile decimo posto in classifica. La dirigenza per ripartire ha ingaggiato Antonio Conte, ma al fianco del condottiero dovranno esserci calciatori pronti a dare il massimo. Da qui nasce la necessità di ingaggiare diversi profili, ancor più a causa della mini rivoluzione che andrà in scena tra le file partenopee.

Il ruolo principale legato al mercato è quello di Giovanni Manna, da poco nuovo direttore sportivo del club. L’ex Juventus è convinto di poter operare nel modo adeguato alla Corte del Vesuvio ed intende “rispettare” le scelte di De Laurentiis. Il presidente è pronto a stanziare fondi importanti per ingaggiare nuovi calciatori. Nelle ultime ore, proprio un noto profilo è stato offerto al club Campione d’Italia uscente, ma la trattativa si è poi arenata.

Mercato Napoli, Valeri approda al Parma: era stato proposto agli azzurri

Sono giorni caldi in casa Napoli. L’intera società è focalizzata sul mercato in entrata e non solo. Come riportato da “Sky” e in modo particolare da Gianluca Di Marzio, un calciatore offerto al Napoli ha deciso di vestire la maglia del Parma. Si tratta di Emanuele Valeri, reduce da una buonissima stagione con il Frosinone. Nonostante la retrocessione, il calciatore è finito nel mirino degli emiliani che sono alle prese con la costruzione della squadra dopo l’approdo in Serie A.

Il terzino ormai ex Frosinone era stato offerto anche al Napoli, ma la società azzurra non ha mai accelerato per la chiusura. Infatti, la dirigenza è attualmente focalizzata su profili del tutto differenti come ad esempio quello di Alessandro Buongiorno e non solo. La difesa partenopea va certamente puntellata, ma il club intende farlo con profili esperti che potrebbero fare al caso di Antonio Conte e dell’intera squadra.

Nelle prossime settimane, il mercato entrerà nel vivo. Infatti, sono diverse le operazioni che potrebbero concretizzarsi a favore del Napoli. I profili nel mirino del DS Manna son tanti, ma prima sarà necessario trovare i dovuti accordi affinché il tutto si concretizzi nel modo più adeguato ed opportuno per il bene del club partenopeo.