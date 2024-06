Chelsea nei guai, la notizia a sorpresa avvicina Lukaku al Napoli!

Nuovi aggiornamenti in merito all’operazione Lukaku, un fattore potrebbe cambiare le carte in tavola in casa Napoli.

Antonio Conte si è insediato sulla panchina del Napoli in maniera ufficiale solamente ieri. Da ormai settimane, però, l’accordo tra l’ex allenatore di Juventus ed Inter è ormai siglato e definito, tanto da aver condotto il salentino a programmare il mercato al fianco del neo direttore sportivo azzurro Manna.

Tra gli obiettivi di calciomercato, c’è certamente Romelu Lukaku, da sempre pupillo di Conte ed erede ideale di Victor Osimhen per quest’ultimo. Un’operazione fattibile secondo molti addetti ai lavori, nonostante l’ingaggio del belga, soprattutto per la necessità di liberarsene da parte dei blues, che da ormai due stagioni ritengono fuori dal progetto tecnico “Big Rom”.

Lukaku – Napoli, adesso cambia tutto: la Premier League “favorisce” gli azzurri?

Il Chelsea, proprio negli ultimi anni, si è reso protagonista di alcune spese “folli”, che soprattutto sotto l’aspetto tecnico non hanno certamente donato i risultati sperati. Tra queste, c’è certamente quella relativa a Lukaku, riacquistato dai londinesi per circa 100 milioni dopo lo scudetto vinto all’Inter.

Un investimento fallito sotto tutti gli aspetti, che potrebbe rappresentare un danno in bilancio non indifferente. In Premier League, vige un tetto massimo da sforare ogni tre anni, il massimo del rosso concesso è di 105 milioni di sterline. In questo momento, secondo SKY Sports UK, ben 6 club partecipanti alla prossima Premier League sarebbero a rischio sotto questo aspetto.

Tra questi il Chelsea, che entro il 30 giugno, data in cui si chiuderanno i bilanci societari delle 20 società che prenderanno parte alla prossima edizione del massimo torneo inglese di calcio. Entro quella data, quindi, il Chelsea sarà obbligato a chiudere un numero elevato di plusvalenze e cessioni, cercando di limitare i danni in modo da presentare conti che rispettino le regole del “Profit and Sustainability”, ossia del Fair Play finanziario interno.

Una sorta di assist per il Napoli, che in attesa di sviluppi in merito alla cessione di Osimhen, ricercato proprio a Londra, sponda Arsenal, potrebbe spingere per Lukaku puntando sulla necessità di vendere del Chelsea. Una occasione di mercato, una occasione che il Napoli, ma soprattutto Conte, non vorranno certamente farsi scappare.

Insomma, non resta che attendere le prossime settimane, ciò che appare certo, in virtù della notizia appena riportata, è che il mese di giugno sarà parecchio bollente sull’asse Londra – Napoli.