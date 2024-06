Younes trova squadra dopo un anno: sapete dove giocherà?

L’ex attaccante del Napoli, Amin Younes, ha firmato per la sua nuova squadra: era svincolato ormai da un anno.

Il calciomercato estivo sta entrando pian piano nel vivo. In queste ore sono tanti i club che stanno aprendo e avanzando trattative, ma c’è anche chi le sta già concludendo, ufficializzando degli acquisti. È il caso di Amin Younes, che i tifosi del Napoli ricorderanno per aver vestito la maglia azzurra dal 2018 al gennaio 2022, seppur non consecutivi visto il prestito all’Eintracht Francoforte.

Amin Younes trova squadra, firma un contratto fino al 2026 con lo Schalke 04

L’attaccante tedesco, ma di origini libanesi, che compirà 31 anni ad agosto, tornerà a giocare in Bundesliga. Infatti è già ufficiale l’ingaggio da parte dello Schalke 04, club che ha concluso l’ultimo campionato in Germania al decimo posto. Una nuova sfida per Younes, che era svincolato ormai da quasi un anno dopo aver giocato in Olanda, all’Utrecht.

Nel corso della propria carriera, Amin Younes ha vestito – oltre a quella del Napoli e dell’Utrecht – anche le maglie di Borussia Monchengladbach, Kaiserslautern, Ajax, Eintracht Francoforte e Al-Ettifaq in Arabia Saudita. Ora può cominciare un nuovo capitolo della propria carriera professionistica: con lo Schalke 04 ha firmato un contratto biennale, fino al 30 giugno 2026.