Spalletti allarma il Napoli, annuncio dalla Nazionale: si è infortunato

Manca sempre meno all’inizio dell’Europeo che si giocherà in Germania. Nelle ultime ore, Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa.

La spedizione dell’Italia verso la Germania sta per partire. Gli azzurri capitanati da Luciano Spalletti esordiranno contro l’Albania nel primo match valevole per la fase a gironi dell’Europeo. Tutti si aspettano tanto dalla Nazionale, ma al tempo stesso bisogna sottolineare che si tratta di una competizione molto ostica. Infatti, l’ex tecnico del Napoli non dovrà sbagliare praticamente nulla per assicurarsi che i suoi ragazzi riescano a difendere il titolo conquistato nell’estate 2021.

Uno dei temi più chiacchierati degli ultimi giorni è legato ovviamente alle convocazioni. Non a caso, nelle prossime ore dovrebbe essere svelata la lista ufficiale. Alcuni calciatori son già certi della convocazione, mentre altri saranno costretti ad attendere e sperare fino all’ultimo minuto. Pochi minuti fa, si è conclusa una conferenza stampa che ha avuto come protagonista Luciano Spalletti, il quale ha analizzato l’andamento della squadra.

Spalletti: “Spero di riuscire a comunicare domani le convocazioni”

Manca sempre meno al prossimo Europeo. Sono ore cruciali per Luciano Spalletti, il quale è chiamato a stilare la lista dei calciatori che volerà verso la Germania. Il CT della Nazionale Italiana ha tenuto una conferenza stampa attraverso la quale ha analizzato diversi temi. Di seguito le sue parole.

“L’allenamento è stato buono, ma ora faranno un giorno e mezzo a casa di recupero tutti”. Sulle possibili esclusioni: “Le liste le danno tutti il 7, rischio di fare confusione se parlo ora. voi siete bravi poi ci casco come un pollo sempre. Ci sono ancora due cosettine, le convocazioni spero di darvele domani”. Su Meret: “Nel riscaldamento ha sentito qualcosa nel riscaldamento e si è fermato. Ha un problemino muscolare, dovrebbe essere roba di pochi giorni”.

Il CT della Nazionale Italiana ha analizzato la situazione della squadra. Infatti, all’inizio dell’Europeo manca sempre meno e c’è l’assoluta necessità di individuare i calciatori “adeguati” per difendere il trofeo. Le prossime ore saranno cruciali per capire la volontà del tecnico e del suo staff, vista l’importanza delle decisioni da prendere.

I calciatori a rischio esclusione sono diversi, ma bisognerà analizzare ogni dettaglio per evitare di “cadere” in errori concettuali. La rosa dell’Italia è certamente importante, motivo per il quale Luciano Spalletti ha diverse carte a disposizione per poter trionfare con la Nazionale, dopo l’incredibile successo con il Napoli nella passata stagione.