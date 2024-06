“Senza De Laurentiis lavoro e mi diverto di più”: stoccata a sorpresa contro il patron, di chi si tratta

Stoccata a sorpresa contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: la rivelazione ha suscitato scalpore.

Aurelio De Laurentiis è ancora una volta al centro delle polemiche. Il presidente del Napoli, infatti, dopo una stagione calcistica disastrosa in cui è stato condannato dai tifosi per la gestione del club, dagli acquisti alla scelta dell’allenatore, ha dovuto fare i conti con alcune dichiarazioni che hanno sorpreso i più.

Christian De Sica, attore italiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Fanpage.it in cui si è raccontato ed ha commentato gli ultimi suoi successi tirando in ballo, sotto richiesta del giornalista, il suo ruolo nel cinema italiano dopo la separazione da Aurelio De Laurentiis.

Le sue parole sono chiare e hanno lanciato un chiaro messaggio riguardo al suo rapporto con il patròn azzurro: “Siamo riusciti a fare pace col pregiudizio del cinepanettone? Per un attore, fare sempre le stesse cose, diventa tragico a un certo punto“.

Separazione da De Laurentiis, De Sica soddisfatto: “Ora passo da un progetto all’altro, mi diverto di più”

Sulla sua nuova avventura, svincolato dal contratto con De Laurentiis, ha affermato: “Adesso che non ho più il contratto con De Laurentiis e sono su piazza, sono più vecchio e paradossalmente lavoro molto di più. Posso passare da un progetto all’altro e io mi diverto di più“.

Christian De Sica ha parlato, in seguito, del suo rapporto con i personaggi che ha recitato in collaborazione con il patròn azzurro: “Nella vita io non sono né misogino, né maschilista, né volgare. Quei film li ho fatti perché, come dico sempre, si ride col demonio”.