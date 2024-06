Napoli, senti Spalletti: il commento sull’arrivo di Conte e sul caso Di Lorenzo

Da pochi minuti si è conclusa la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Le parole del CT della Nazionale Italiana.

L’Italia sarà impegnata nel prossimo Europeo che si giocherà in Germania. A sedere sulla panchina della Nazionale sarà Luciano Spalletti, reduce dallo scudetto con il Napoli nella passata stagione. Per l’allenatore si tratta del punto più importante della sua carriera, motivo per il quale proverà a regalare tante soddisfazioni all’intera Nazione.

Nel corso degli ultimi giorni, il tecnico ha provato ad analizzare diversi temi importanti. Infatti, dall’amichevole andata in scena ieri contro la Turchia sono emerse importanti novità. Nonostante il pareggio, si è trattata di una prova importante per i calciatori e non solo. Oggi, però, il CT ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando più di una situazione.

Spalletti: “Non parlo di Conte al Napoli. Ho già molte cose da scugnizzo”

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa analizzando diversi temi, tra cui l’approdo di Antonio Conte al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Conte al Napoli? Non devo commentare niente su quello che succede a Napoli. Mi fa piacere riescano a prendere allenatori di un certo livello. È segno che abbiamo lavorato per andare a prendere dei top. Io sono cittadino napoletano, ho già molte cose dello scugnizzo”. Su Di Lorenzo: “Ha fatto una buona partita ieri, ha fatto chiusure fulminanti. Non ho parlato con lui della situazione di Napoli, ha l’età e maturità per poter valutare quello che è corretto per lui, per la famiglia e per la carriera”. Su Folorunsho: “Regala soluzioni differenti a livello di fisicità. i calci piazzati sono una bega nella competizioni, anche per gli altri. Ci si risolvono molte partite. Jorginho, Frattesi, hanno altre caratteristiche. È abituato ad avere l’avversario sul groppone”.

Luciano Spalletti conosce l’importanza del prossimo Europeo, motivo per il quale starebbe provando a caricare tutti i suoi uomini. Come già dimostrato a Napoli, il CT della Nazionale ha le giuste qualità per compattare il gruppo, in modo tale che tutti riescano a far bene. Infatti, nel ritiro ormai avviato da diversi giorni, il condottiero azzurro starebbe provando diverse novità in attesa delle convocazioni ufficiali che potrebbero uscire nelle prossime ore.

Il CT dovrà fare i conti con diverse esclusioni, visto il numero elevato di calciatori inseriti tra i preconvocati. Ovviamente, tra questi, almeno 3 persone non prenderanno parte alla spedizione in Germania.